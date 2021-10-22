В дом замглавы ОПУ бросили "коктейль Молотова": поджигатель уже все объяснил

Мужчина искал работу и попал не странное объявление – за работу предлагали несколько тысяч долларов

Дом Жовквы не удалось сжечь. Коллаж "Сегодня"

Дом заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы пытались поджечь с помощью "коктейля Молотова". "Поджигателю" обещали за это четыре тысячи долларов. Об этом сообщает Нацполиция.

Сообщение в полицию поступило около 4:00 утра в Дарницком районе Киева. Оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя председателя ОПУ, ответственного за направление европейской интеграции.

Реклама

"Установлено, что злоумышленник – 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер Telegram. Обещали заплатили 4000 долларов после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны", – говорится в сообщении.

В полиции уточнила, что в результате происшествия пострадавших нет. Сейчас киберполиция пытается установить заказчика преступления. Решается вопрос о подозрении злоумышленнику.

Инцидент квалифицировали по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Реклама

Покушались на дом Игоря Жовквы

Полиция не называла имени владельца дома, но источник Украинской правды подтвердил, что это Игорь Жовква.

PavlovskyNews со ссылкой на свой источник в МВД пишет, что сегодня у Жовквы день рождения и, вероятно, его решили "поздравить".

"Парень из далёкого села подрабатывал барменами, сейчас безработный. Заказчики связались по закрытому чату. Подозреваемый вообще не понимал для кого он это делает. Уверяет, что не получал аванс", – сказал источник.