В будинок заступника голови ОПУ кинули "коктейль Молотова": зловмисник вже все пояснив

Чоловік шукав роботу і потрапив не дивне оголошення – за напад пропонували кілька тисяч доларів

Будинок Жовкви не вдалося спалити. Колаж "Сьогодні"

Будинок заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви намагалися підпалити за допомогою "коктейлю Молотова". Зловмиснику обіцяли за це чотири тисячі доларів.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Повідомлення в поліцію надійшло близько 4:00 ранку в Дарницькому районі Києва. Оперативники Нацполіціі і СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинку заступника голови ОПУ, відповідального за напрямок європейської інтеграції.

"Встановлено, що зловмисник – 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області. Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер "Telegram". Обіцяли заплатили 4 тисячі доларів США після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі", – йдеться у повідомленні.

"Коктейль Молотова" для будинку Жовкви. Фото: СБУ

У поліції уточнили, що в результаті інциденту постраждалих немає. Зараз кіберполіція намагається встановити замовника злочину. Вирішується питання про підозру зловмисникові.

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Затриманий "палій". Фото: СБУ

Інцидент кваліфікували за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Здійснювали замах на будинок Ігоря Жовкви

Поліція не називала імені власника будинку, але джерело Української правди підтвердило, що це Ігор Жовква.

PavlovskyNews з посиланням на своє джерело в МВС пише, що сьогодні у Жовкви день народження і, ймовірно, його вирішили "привітати".

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"Хлопець з далекого села підробляв барменом, зараз безробітний. Замовники зв'язалися у закритому чаті. Підозрюваний взагалі не розумів для кого він це робить. Запевняє, що не отримував аванс", – сказало джерело.

Новий сигнал ОПУ?