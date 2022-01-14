Умер глава СБУ времен президентства Леонида Кучмы Леонид Деркач. Об этом сообщил его сын народный депутат Андрей Деркач. Отпевание состоится в воскресенье, 16 января, в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.
"Из земной жизни ушел мой отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть мира, который всегда был рядом", – написал Андрей Деркач.
Воспоминания сына
"Отец вырос в суровые годы войны. Именно эта тяжелая жизнь научила его быть строителем. Он всегда ценил труд людей и старался быть справедливым. Он был созидателем! Строил ли он боевой ракетный комплекс или создавал таможенную систему и до сегодняшнего дня помнил все, что он сделал и создал; защищал ли страну, будучи офицером КГБ; или, пройдя путь от младшего лейтенанта до генерала армии, защищал Украину от внешних и внутренних угроз… он всегда был созидателем. Он был и останется примером. "Есть такая профессия – Родину защищать". Это про него. Про моего папу", – написал Андрей Деркач.
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Биография
- Леонид Васильевич Деркач родился 19 июля 1939 года в Днепропетровске.
- Трудовой путь начал в 1957 году на предприятии ракетной промышленности п/я 186 (Южном машиностроительном заводе), где он работал слесарем.
- С марта 1972 года был зачислен в Управление КГБ УССР в Днепропетровской области, где был оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным отдела, начальником отделения. В 1973 году окончил Высшие курсы КГБ.
- В 1991 года был назначен заместителем начальника Днепропетровского областного управления Службы безопасности Украины.
- С июля 1995 года занял пост председателя Государственного таможенного комитета Украины. В феврале 1996 года был введен в состав Координационного комитета Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
- С апреля 1998 года по февраль 2001 года был председателем Службы безопасности Украины.
- С апреля 2002 года по 2006 год был народным депутатом Украины.
- В июне 2006 года ушел с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.