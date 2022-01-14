Прощание состоится в воскресенье

После увольнения Леонид Деркач получил право ношения военной формы / Коллаж "Сегодня"

Умер глава СБУ времен президентства Леонида Кучмы Леонид Деркач. Об этом сообщил его сын народный депутат Андрей Деркач. Отпевание состоится в воскресенье, 16 января, в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

"Из земной жизни ушел мой отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть мира, который всегда был рядом", – написал Андрей Деркач.

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Воспоминания сына

"Отец вырос в суровые годы войны. Именно эта тяжелая жизнь научила его быть строителем. Он всегда ценил труд людей и старался быть справедливым. Он был созидателем! Строил ли он боевой ракетный комплекс или создавал таможенную систему и до сегодняшнего дня помнил все, что он сделал и создал; защищал ли страну, будучи офицером КГБ; или, пройдя путь от младшего лейтенанта до генерала армии, защищал Украину от внешних и внутренних угроз… он всегда был созидателем. Он был и останется примером. "Есть такая профессия – Родину защищать". Это про него. Про моего папу", – написал Андрей Деркач.

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