Прощання відбудеться у неділю

Після звільнення Леонід Деркач отримав право носіння воєнної форми / Колаж "Сьогодні"

Помер голова СБУ часів президентства Леоніда Кучми Леонід Деркач. Про це написав його син народний депутат Андрій Деркач. Відспівування відбудеться у неділю, 16 січня, о 12.00 у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври.

"З земного життя пішов мій батько. Мій друг. Мій наставник. Разом з ним пішла частина світу, який завжди був поряд", – написав Андрій Деркач.

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Спогади сина

"Батько виріс у суворі роки війни. Саме це важке життя навчило його бути будівельником. Він завжди цінував працю людей і намагався бути справедливим. Він був творцем! Будував він бойовий ракетний комплекс або створював митну систему і до сьогоднішнього дня пам'ятав усе, що він зробив і створив, чи захищав країну, будучи офіцером КДБ, або, пройшовши шлях від молодшого лейтенанта до генерала армії, захищав Україну від зовнішніх і внутрішніх загроз... він завжди був творцем... Він був і буде прикладом. Це про нього. Про мого тата", – написав Андрій Деркач.

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