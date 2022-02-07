Умер экс-депутат Верховной Рады, поддержавший оккупацию Крыма

Покойный болел коронавирусом

Борис Дейч. Фото: коллаж "Сегодня"

Скончался экс-депутат Верховной Рады Борис Дейч, который в 2014 году поддержал оккупацию Крыма Россией. Ему было 84 года.

Об этом сообщил председатель общественной организации "Региональная национально-культурная автономия евреев Крыма" Анатолий Гендин .

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По данным издания СМИ, Дейч умер утром 7 февраля в одной из московских клиник, куда был доставлен из Крыма после ухудшения состояния в связи с заболеванием COVID-19. Сообщается, что Дейч был привит российской вакциной и сделал ревакцинацию.

Что известно об умершем политике?

Родился 23 августа 1938 года в г. Сигет, Румыния. В 1974 году окончил Донецкий институт советской торговли по специальности "экономика торговли".

Борис Дейч был украинским политиком, народным депутатом Украины V, VI, VII созывов (2006-2014), до этого – председатель Верховной Рады АРК (2002-2006, первый заместитель с 1998 года).

Дейч являлся членом Партии регионов с 2001 года, членом политсовета партии. Награжден званием Герой Украины (2013).

А уже 16 марта 2014-го голосовал и активно поддерживал сдачу Крыма России.

19 марта 2014 года народный депутат из фракции Партии регионов в Верховной Раде от Крыма Борис Дейч решил сложить полномочия. Однако у Рады не хватила голосов, чтобы прекратить полномочия нардепов-регионалов Бориса Дейча и Сергея Брайко, избранных по крымским округам.

Напомним, 14 сентября 2014 года в оккупированном Крыму прошли "выборы" по российскому законодательству в "Государственный совет", а в Севастополе – в "Законодательное собрание" города. Кроме того, прошли незаконные "выборы" в местные органы власти.