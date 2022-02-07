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Помер ексдепутат Верховної Ради, який підтримав окупацію Криму

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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7 лютого, 12:16
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Борис Дейч. Фото: колаж "Сьогодні"
Борис Дейч. Фото: колаж "Сьогодні"

Помер ексдепутат Верховної Ради Борис Дейч, який 2014 року підтримав окупацію Криму Росією. Йому було 84 роки.

Про це повідомив голова громадської організації "Регіональна національно-культурна автономія євреїв Криму" Анатолій Гендін .

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За даними видання ЗМІ, Дейч помер вранці 7 лютого в одній із московських клінік, куди був доставлений із Криму після погіршення стану у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Повідомляється, що Дейч був щеплений російською вакциною та зробив ревакцинацію.

Що відомо про померлого політика?

  • Народився 23 серпня 1938 року в м. Сігет, Румунія. 1974 року закінчив Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю "економіка торгівлі".
  • Борис Дейч був українським політиком, народним депутатом України V, VI, VII скликань (2006-2014), до цього голова Верховної Ради АРК (2002-2006, перший заступник з 1998 року).
  • Дейч був членом Партії регіонів із 2001 року, членом політради партії. Нагороджений званням Герой України (2013).
  • А вже 16 березня 2014-го голосував і активно підтримував здачу Криму Росії.
  • 19 березня 2014 року народний депутат із фракції Партії регіонів у Верховній Раді від Криму Борис Дейч вирішив скласти повноваження. Проте у Ради не вистачило голосів, щоб припинити повноваження нардепів-регіоналів Бориса Дейча та Сергія Брайка, обраних у кримських округах.

Нагадаємо, 14 вересня 2014 року в окупованому Криму пройшли "вибори" за російським законодавством до "Державної ради", а в Севастополі – до "Законодавчих зборів" міста. Крім того, пройшли незаконні вибори – у місцеві органи влади.

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