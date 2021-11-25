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Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
25 ноября, 15:55
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На днях бывший киевский градоначальник попал в больницу в тяжелом состоянии
Александр Омельченко не пережил коронавирус. Коллаж "Сегодня"
Александр Омельченко не пережил коронавирус. Коллаж "Сегодня"

Сегодня скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко из-за осложнений после заболевания коронавирусной болезнью. Об этом сообщает Киевская государственная городская администрация в Telegram.

"Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывшего городского голову столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета", – говорится в сообщении.

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Напомним, 18 ноября стало известно, что Омельченко заболел COVID-19 и был в тяжелом состоянии.

Что известно об Омельченко?

  • Родился в селе Зозыв Липовецкого района Винницкой области.
  • В 1959 году окончил Киевский строительный техникум. В 1974-м – Киевский инженерно-строительный институт, в 1978-м – Киевский институт народного хозяйства. Кандидат технических наук.
  • С августа 1996 года – председатель Киевской городской государственной администрации. С мая 1999 по апрель 2006 года – мэр Киева и президент Ассоциации городов Украины.
  • 2007—2012 гг. — народный депутат Украины VI созыва, прошел в парламент по списку блока "Наша Украина — Народная самооборона".
  • 25 ноября 2009 года — на авто Mitsubishi Pajero сбил насмерть 48-летнего мужчину на пешеходном переходе. Его оправдала прокуратура.

О деятельности Александра Омельченко говорят очень неоднозначно. За время его пребывания на должности мэра открыли 8 станций метро, по всему городу установили бюветы артезианской воды, восстановлены древние храмы. Но в то же время сокращалась сеть общественного транспорта, закрывались маршруты, ликвидировались линии. Активно развивались маршрутные такси.

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