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Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
25 листопада, 15:55
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Олександр Омельченко не пережив коронавірус. Колаж "Сьогодні"
Олександр Омельченко не пережив коронавірус. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні помер колишній мер Києва Олександр Омельченко через ускладнення після захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє Київська державна міська адміністрація у Telegram.

"Сьогодні не стало Олександра Омельченка... Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що Омельченко захворів на COVID-19 і був у тяжкому стані.

Що відомо про Омельченка?

  • Народився у селі Зозив Липовецького району Вінницької області.
  • 1959 року закінчив Київський будівельний технікум. 1974-го – Київський інженерно-будівельний інститут, 1978-го – Київський інститут народного господарства. Кандидат технічних наук.
  • З серпня 1996 року – голова Київської міської державної адміністрації. З травня 1999 по квітень 2006 року – мер Києва та президент Асоціації міст України.
  • 2007-2012 рр. – народний депутат України VI скликання, пройшов до парламенту за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона".
  • 25 листопада 2009 року – на авто Mitsubishi Pajero збив на смерть 48-річного чоловікана пішохідному переході. Його виправдала прокуратура.

Про діяльність Олександра Омельченка говорять дуже неоднозначно. За його перебування на посаді мера відкрили 8 станцій метро, по всьому місту встановили бювети артезіанської води, відновлено стародавні храми. Але водночас скорочувалася мережа громадського транспорту, закривалися маршрути, ліквідовувалися лінії. Активно розвивалися маршрутні таксі.

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