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Такое впервые! Украина передала Германии Rolls Royce и Lamborghini (фото, видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
15 ноября, 13:28
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Автомобили являются доказательствами в деле о международной мошеннической схеме
Украина впервые передала коллегам-иностранцам доказательства в виде движимого имущества - элитных авто. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина впервые передала коллегам-иностранцам доказательства в виде движимого имущества - элитных авто. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина отправила самолетом в Германию элитные авто стоимостью более 1 млн евро. Транспортные средства были переданы Офисом генпрокурора по запросу ФРГ об оказании правовой помощи по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты.

Об этом сообщила руководитель Офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктоа на своей странице в Facebook.

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Погрузка авто в самолет. Фото: Офис генпрокурора
Погрузка авто в самолет. Фото: Офис генпрокурора

По ее словам, расследованием установлено, что преступление было организовано гражданами Украины, а совершено в Германии, Болгарии, Сербии и других европейских странах.

Так, большинство участников преступной организации разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине.

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Что известно

Компетентными органами ФРГ установлено, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тыс. евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тыс. евро являются доказательствами того, что они приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий.

По запросу немецких коллег наши правоохранители нашли автомобили и обеспечили наложение арестов на них в рамках международного сотрудничества.

Самолет доставит автомобили в Германию. Фото: коллаж "Сегодня"
Самолет доставит автомобили в Германию. Фото: коллаж "Сегодня"

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"Самый сложный этап – их транспортировка в Германию", – отметила генпрокурор.

Венедиктова подчеркнула, что ранее иностранным странам передавались только изъятые из обращения вещи, культурные ценности и другие доказательства.

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