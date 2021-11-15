Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Влада Події

Таке вперше! Україна передала Німеччині Rolls Royce та Lamborghini (фото, відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
15 листопада, 13:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Автомобілі є доказами у справі про міжнародну шахрайську схему
Україна вперше передала колегам-іноземцям докази у вигляді рухомого майна – елітних авто. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна вперше передала колегам-іноземцям докази у вигляді рухомого майна – елітних авто. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна відправила літаком до Німеччини елітні авто вартістю понад 1 млн євро. Транспортні засоби були передані Офісом генпрокурора на запит ФРН про надання правової допомоги у справі про масштабну міжнародну шахрайську схему, пов'язану з інвестуванням у неіснуючі фінансові продукти.

Про це повідомила керівник Офісу генпрокурора України Ірина Венедиктоа на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Завантаження авто до літака. Фото: Офіс генпрокурора
Завантаження авто до літака. Фото: Офіс генпрокурора

За її словами, розслідуванням встановлено, що злочин було організовано громадянами України, а скоєно у Німеччині, Болгарії, Сербії та інших європейських країнах.

Так, більшість учасників злочинної організації викрито та затримано на територіях іноземних держав та в Україні.

Реклама

Що відомо

Компетентними органами ФРН встановлено, що Lamborghini Aventador SJV вартістю 621 тис. євро та Rolls Royce Phantom вартістю 451 тис. євро є доказами того, що вони придбані за рахунок коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій.

На запит німецьких колег наші правоохоронці знайшли автомобілі та забезпечили накладення арештів на них у рамках міжнародного співробітництва.

Літак доставить автомобілі до Німеччини. Фото: колаж "Сьогодні"
Літак доставить автомобілі до Німеччини. Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

"Найскладніший етап – їхнє транспортування до Німеччини", – зазначила генпрокурор.

Венедиктова наголосила, що раніше іноземним країнам передавалися лише вилучені із обігу речі, культурні цінності та інші докази.

Читайте інші новини "Сьогодні":

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Об'єднання Разумкова: депутати "Розумної політики" пояснили свій вибір і чим далі займуться Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Об'єднання Разумкова: депутати "Розумної політики" пояснили свій вибір і чим далі займуться Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

15 листопада 1991. В Україні посилюють відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.11

Російський рубль (₽)

0.3619

Євро (€)

29.9

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

139 940

захворіло за тиждень в Україні

-8%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти