Таке вперше! Україна передала Німеччині Rolls Royce та Lamborghini (фото, відео)

Автомобілі є доказами у справі про міжнародну шахрайську схему

Україна вперше передала колегам-іноземцям докази у вигляді рухомого майна – елітних авто. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна відправила літаком до Німеччини елітні авто вартістю понад 1 млн євро. Транспортні засоби були передані Офісом генпрокурора на запит ФРН про надання правової допомоги у справі про масштабну міжнародну шахрайську схему, пов'язану з інвестуванням у неіснуючі фінансові продукти.

Про це повідомила керівник Офісу генпрокурора України Ірина Венедиктоа на своїй сторінці у Facebook.

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Завантаження авто до літака. Фото: Офіс генпрокурора

За її словами, розслідуванням встановлено, що злочин було організовано громадянами України, а скоєно у Німеччині, Болгарії, Сербії та інших європейських країнах.

Так, більшість учасників злочинної організації викрито та затримано на територіях іноземних держав та в Україні.

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Що відомо

Компетентними органами ФРН встановлено, що Lamborghini Aventador SJV вартістю 621 тис. євро та Rolls Royce Phantom вартістю 451 тис. євро є доказами того, що вони придбані за рахунок коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій.

На запит німецьких колег наші правоохоронці знайшли автомобілі та забезпечили накладення арештів на них у рамках міжнародного співробітництва.

Літак доставить автомобілі до Німеччини. Фото: колаж "Сьогодні"

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"Найскладніший етап – їхнє транспортування до Німеччини", – зазначила генпрокурор.

Венедиктова наголосила, що раніше іноземним країнам передавалися лише вилучені із обігу речі, культурні цінності та інші докази.

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