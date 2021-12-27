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Трэш в России: на тело мертвого националиста Просвирнина на дороге свалился забор

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 декабря, 22:20
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Фигуранта сайта "Миротворец" не спешили увозить в морг
Егор Просвирнин с 2015 года находился в списке сайта "Миротворец" / Коллаж "Сегодня"
Егор Просвирнин с 2015 года находился в списке сайта "Миротворец" / Коллаж "Сегодня"

В Москве до позднего вечера оставалось на асфальте на проезжей части дороги тело выпавшего из окна днем русского националиста Егора Просвирнина, который освещал действия боевиков на Донбассе. Тело было огорожено секциями забора, одна из которых в итоге упала на Просвирнина.

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Загадочная гибель

По данным телеграм-каналов, 35-летний главный редактор запрещенного Роскомнадзором интернет-издания "Спутник и Погром" Егор Просвирнин по неизвестным пока причинам выпал из окна многоэтажного дома на Тверском бульваре в Москве. Он умер еще до приезда скорой помощи. Некоторые очевидцы утверждали, что в руках у погибшего находился нож, а недалеко от тела лежал перцовый баллончик — журналист якобы выбросил их из окна

Позже в сети появилась предсмертная записка, якобы написанная Просвирниным. В ней погибший попросил прощения у друзей и жены. "Это, скорее всего, фейк", — сказала супруга погибшего Марина Урусова журналистам.

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Как сообщило издание "Медуза", источники СМИ в правоохранительных органах узнали, что у следствия есть две версии случившегося. "По предварительным данным, в момент гибели 35-летний Просвирнин мог находиться в состоянии опьянения. Пока две основные версии — суицид и несчастный случай", — рассказал представитель правоохранительных органов.

Биография Просвирнина

  • Егор Просвирнин первоначально получил известность как блогер "Живого журнала".
  • В октябре 2013 года он открыл издание "Спутник и Погром", которое сначала было как сообщество в соцсети "ВКонтакте", а потом как сайт.
  • Особое внимание к "Спутнику и погрому" было привлечено в 2014 году, когда издание и его главный редактор поддержали присоединение Крыма, захват территорий Донбасса.
  • В 2015 году Просвирнин был занесен в список сайта "Миротворец" как вербовщик боевиков на Донбасс. В Украине считают, что через "Спутник и Погром" Просвирнин организовывал вербовку наемников для отправки их в Украину. Оказывал им финансовую, техническую и организационную помощь.
  • В 2017 году Роскомнадзор заблокировал "Спутник и Погром" на территории России, не объяснив причины такого решения.
  • В 2018 году издание объявило о прекращении работы.

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