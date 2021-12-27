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Треш у Росії: на тіло мертвого націоналіста Просвірніна посеред дороги звалився паркан

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 грудня, 22:20
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Фігуранта сайту "Миротворець" не поспішали вивозити в морг
Єгор Просвірнін з 2015 року перебував у списку сайту "Миротворець" / Колаж "Сьогодні"
Єгор Просвірнін з 2015 року перебував у списку сайту "Миротворець" / Колаж "Сьогодні"

У Москві до пізнього вечора залишалося на асфальті на проїжджій частині дороги тіло російського націоналіста Єгора Просвірніна, який висвітлював дії бойовиків на Донбасі. Тіло було обгороджене секціями паркану, одна з яких у результаті впала на Просвірніна.

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Загадкова загибель

За даними телеграм-каналів, 35-річний головний редактор забороненого Роскомнаглядом інтернет-видання "Супутник і Погром" Єгор Просвірнін з невідомих поки що причин випав з вікна багатоповерхового будинку на Тверському бульварі у Москві. Він помер ще до прибуття швидкої допомоги. Деякі очевидці стверджували, що в руках у загиблого був ніж, а неподалік тіла лежав перцевий балончик — журналіст нібито викинув їх з вікна.

Пізніше у мережі з'явилася передсмертна записка, нібито написана Просвірніним. У ній загиблий вибачився у друзів і дружини. "Це, швидше за все, фейк ", — сказала дружина загиблого Марина Урусова журналістам.

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Як повідомило видання "Медуза", джерела ЗМІ у правоохоронних органах дізналися, що слідство має дві версії того, що сталося. "За попередніми даними, у момент загибелі 35-річний Просвірнін міг перебувати у стані сп'яніння. Поки що дві основні версії — суїцид та нещасний випадок", — розповів представник правоохоронних органів.

Біографія Просвірніна

  • Єгор Просвірнін спочатку отримав популярність як блогер "Живого журналу".
  • У жовтні 2013 року він відкрив видання "Супутник та Погром", яке спочатку було як спільнота у соцмережі "ВКонтакті", а потім як сайт.
  • Особливу увагу до "Супутника та погрому" було привернуто у 2014 році, коли видання та його головний редактор підтримали приєднання Криму, захоплення територій Донбасу.
  • У 2015 році Просвірнін був занесений до списку сайту "Миротворець" як вербувальник бойовиків на Донбас. В Україні вважають, що через "Супутник та Погром" Просвірнін організовував вербування найманців для відправлення їх до України. Надавав їм фінансову, технічну та організаційну допомогу.
  • У 2017 році Роскомнагляд заблокував "Супутник та Погром" на території Росії, не пояснивши причини такого рішення.
  • 2018 року видання оголосило про припинення роботи.

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