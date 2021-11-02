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Министр обороны Таран подал подал в отставку

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
2 ноября, 18:34
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Вместо Тарана планируют назначить Алексея Резникова
Министр уходит с занимаемой должности
Министр уходит с занимаемой должности / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Украины Андрей Таран официально подал заявление об отставке с занимаемой должности. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", — говорится в сообщении.

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Предыстория

Журналист Дмитрий Гордон заявлял том, что в ближайшее время могут отправить в отставку по меньшей мере двух министров правительства – главу Минобороны Андрея Тарана и Минюста Дениса Малюську. По мнению Гордона, Таран не годится для поста министра обороны и развел в армии беспорядок.

"Андрею Тарану приготовиться на выход надо. Потому что тот "совок", который он развел в армии, и "безладдя", которое царит там сегодня, в армии воюющей страны, это не дело. Он не годится для поста министра обороны и он должен уйти в отставку. И он уйдет в отставку – его скоро заменят", – подчеркнул журналист.

Кадровые перестановки в Кабмине

1 ноября заявление об увольнении написал вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Также Алексей Резников подал заявление на увольнение с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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21 июля Кабмин уволил трех ключевых заместителей министра обороны Андрея Тарана. Уже тогда ходили слухи, что после 15 сентября уйдет с должности и он сам.

13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова, а 16 июля назначил Монастырского новым главой МВД.

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