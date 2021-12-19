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США арестовали друга Кремля – что о нем известно

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
19 декабря, 14:46
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Адвокат задержанного отрицает все обвинения
Предприниматель Владислав Клюшин. Фото: коллаж "Сегодня"
Предприниматель Владислав Клюшин. Фото: коллаж "Сегодня"

Власти Швейцарии экстрадировали в США российского предпринимателя Владислава Клюшина, обвиняемого в крупных финансовых махинациях.

Об этом сообщили в пресс-службе швейцарского Министерства юстиции.

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Владислав Клюшин с семьей. Фото: Instagram его бывшей жены Софьи Чмух
Владислав Клюшин с семьей. Фото: Instagram его бывшей жены Софьи Чмух

Что известно?

  • Клюшин был арестован в кантоне Вале по запросу США. Американские власти обвиняют его в торговле инсайдерской информацией на десятки миллионов долларов. Адвокат бизнесмена считает, что обвинения в финансовых махинациях являются лишь предлогом для преследования Клюшина по другим, политическим мотивам.
  • При этом российский предприниматель тесно сотрудничает с Администрацией президента РФ Владимира Путина. Он владеет ООО "М13", поставляющим услуги мониторинга СМИ и соцсетей для Администрации президента РФ, федеральных министерств и других государственных органов.
  • Также Клюшина называли бывшим владельцем популярного политического Telegram-канала "Незыгарь".

Ранее мы сообщали, что суд Лондона разрешил экстрадицию Ассанжа в США – ему светит 175 лет тюрьмы.

Также напомним, ЕСПЧ продлил запрет на экстрадицию американца Ленга, воевавшего на Донбассе.

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