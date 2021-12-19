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США заарештували друга Кремля – що про нього відомо

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
19 грудня, 14:46
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Адвокат затриманого заперечує всі звинувачення
Підприємець Владислав Клюшин. Фото: колаж "Сьогодні"
Підприємець Владислав Клюшин. Фото: колаж "Сьогодні"

Влада Швейцарії екстрадувала до США російського підприємця Владислава Клюшина, якого звинувачують у великих фінансових махінаціях.

Про це повідомили у пресслужбі швейцарського Міністерства юстиції.

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Владислав Клюшин із сім'єю. Фото: Instagram його колишньої дружини Софії Чмух
Владислав Клюшин із сім'єю. Фото: Instagram його колишньої дружини Софії Чмух

Що відомо?

  • Клюшин був заарештований у кантоні Вале на запит США. Американська влада звинувачує його в торгівлі інсайдерською інформацією на десятки мільйонів доларів. Адвокат бізнесмена вважає, що звинувачення у фінансових махінаціях є лише приводом для переслідування Клюшина з інших, політичних мотивів.
  • Відомо, що російський підприємець тісно співпрацює з Адміністрацією президента РФ Володимира Путіна. Він володіє ТОВ "М13", яке постачає послуги моніторингу ЗМІ та соцмереж для Адміністрації президента РФ, федеральних міністерств та інших державних органів.
  • Також Клюшина називали колишнім власником популярного політичного Telegram-каналу "Незигар".

Раніше ми повідомляли, що суд Лондона дозволив екстрадицію Ассанжа до США – йому світить 175 років ув'язнення.

Також нагадаємо, ЄСПЛ продовжив заборону на екстрадицію американця Ленга, що воював на Донбасі.

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