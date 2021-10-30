Представители ЛГБТ+ бегут от преследований талибов в Великобританию

Лондон принял первых представителей сексуальных меньшинств из Афганистана

Фото: коллаж "Сегодня"

Правительство Великобритании помогло эвакуировать уязвимых афганцев ЛГБТ+ из Афганистана в рамках операции "Pitting". Они приняли 29 человек.

Об этом сообщает Sky News.

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Как известно, в Афганистане, которым теперь правит "Талибан" люди из этой категории являются одними из самых уязвимых, многие из них сталкиваются с усилением преследований, дискриминации и нападений.

"Великобритания является яростным борцом за свободу и право всех людей быть самими собой и любить тех, кого они хотят, без преследований", – заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Первая группа из 29 человек прибыла после вмешательства министра иностранных дел при поддержке таких организаций, как Rainbow Railroad и Stonewall.

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"После падения Кабула, Rainbow Railroad прилагает усилия по обеспечению безопасности афганцев из числа ЛГБТК+, которым угрожает серьезная опасность. В сотрудничестве с другими людьми мы переместили десятки людей в более безопасные страны, где они могут жить без преследований со стороны государства", – заявил исполнительный директор Rainbow Railroad Кимали Пауэлл.

Среди прибывших есть студенты и активисты, которые неоднократно выступали за равенство для сообщества ЛГБТ+ в Афганистане. Ожидается, что в ближайшие месяцы в Великобританию прибудут и другие уязвимые афганцы.

Программа по эвакуации отдает приоритет тем, кто помогал усилиям Великобритании в Афганистане и отстаивал такие ценности, как демократия, права женщин и свобода слова. Уязвимые люди, включая женщин, девочек и представителей групп риска, также в приоритетном порядке.

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Талибы забивали геев камнями

Британская акция должна послужить моделью для дальнейшего экстренного переселения афганцев, принадлежащих к сообществу ЛГБТ+ по всему миру, заявила исполнительный директор крупнейшей в Великобритании организации по защите прав сексуальных меньшинств "Стоунволл" Нэнси Келли.

Талибы вернулись к власти в августе, примерно через 20 лет после того, как США и их союзники вошли в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Несмотря на то что формально исламисты взяли на себя обязательство уважать права меньшинств и женщин, количество сообщений о нарушениях прав человека растет. Во время правления талибов в 1996-2001 годах из Афганистана неоднократно поступали сообщения о том, что геев казнили, забивая камнями.

Жизнь при "Талибане"