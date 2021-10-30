Представники ЛГБТ+ тікають від переслідувань талібів до Великої Британії

Лондон прийняв перших представників сексуальних меншин з Афганістану

Фото: колаж "Сьогодні"

Уряд Великобританії допоміг евакуювати вразливих афганців ЛГБТ+ з Афганістану у рамках операції "Pitting". Вони прийняли 29 осіб.

Про це повідомляє Sky News.

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Уряд Великобританії допоміг евакуювати вразливих афганців ЛГБТ+ з Афганістану в рамках операції"Pitting". Як відомо, в Афганістані, яким тепер править "Талібан" люди з цієї категорії є найбільш вразливими, багато з них стикаються з посиленням переслідувань, дискримінації та нападів.

"Великобританія є лютим борцем за свободу і право всіх людей бути самими собою і любити тих, кого вони хочуть, без переслідувань", – заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Перша група з 29 осіб прибула після втручання міністра закордонних справ за підтримки таких організацій, як Rainbow Railroad і Stonewall.

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"Після падіння Кабула, Rainbow Railroad докладає зусиль щодо забезпечення безпеки афганців з числа ЛГБТК+, яким загрожує серйозна небезпека. У співпраці з іншими людьми ми перемістили десятки людей в більш безпечні країни, де вони можуть жити без переслідувань з боку держави", – заявив виконавчий директор Rainbow Railroad Кімалі Пауелл.

Серед прибулих є студенти та активісти, які неодноразово виступали за рівність для спільноти ЛГБТ+ в Афганістані. Очікується, що в найближчі місяці до Великобританії прибудуть і інші вразливі афганці.

Програма з евакуації віддає пріоритет тим, хто допомагав зусиллям Великобританії в Афганістані та відстоював такі цінності, як демократія, права жінок і свобода слова. Вразливі люди, включаючи жінок, дівчаток і представників груп ризику, також в пріоритетному порядку.

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Таліби забивали геїв камінням

Британська акція має послужити моделлю для подальшого екстреного переселення афганців, що належать до спільноти ЛГБТ+ у всьому світі, заявила виконавчий директор найбільшої у Великій Британії організації із захисту прав сексуальних меншин "Стоунволл" Ненсі Келлі.

Таліби повернулися до влади у серпні, приблизно через 20 років після того, як США та їхні союзники увійшли до Афганістану після терактів 11 вересня 2001 року. Незважаючи на те, що формально ісламісти взяли на себе зобов'язання поважати права меншин та жінок, кількість повідомлень про порушення прав людини зростає. Під час правління талібів у 1996-2001 роках з Афганістану неодноразово надходили повідомлення про те, що геїв стратили, забиваючи камінням.

Життя з "Талібаном"