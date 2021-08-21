Создание президентского университета: правительство утвердило план мероприятий

Уже 1 октября 2023 года университет должен начать обучение студентов

Полностью строительство должны завершить в 2025 году / Фото: пресс-служба ОПУ

В пятницу, 20 августа, правительство утвердило план мероприятий по создание Президентского университета. Он должен начать обучение студентов с 1 октября 2023 года. К этому времени должны успеть ввести в эксплуатацию учебные корпуса и апарт-отель для студентов и преподавателей.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.

Формирование администрации Президентского университета и подготовка уставных документов будет происходить в течение 2022 года.

"К январю 2022 запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащения и составления смет. Разработка условий привлечения специалистов на должности научных и научно-педагогических работников президентского университета и правил проведения конкурса будет происходить до декабря 2022 года", – говорится в сообщении.

Затем будет проводиться конкурс на должности научных и научно-педагогических работников. Он продлится до мая 2023 года. А уже 1 октября университет должен начать обучение студентов.

Позже, в 2024-2025 годах продолжится строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, апарт-отеля для студентов и преподавателей. Полностью завершить строительство планируется к октябрю 2025 года.

"Целью проекта стало создание университета, который сочетает высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция "треугольника знаний") как пилотного проекта для обеспечения научных учреждений, государственных органов и инновационного бизнеса молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки", – напомнили в Кабмине.

Реклама

Ранее мы сообщали, что: