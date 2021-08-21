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Створення президентського університету: уряд затвердив план заходів

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
21 серпня, 15:12
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Вже 1 жовтня 2023 року університет повинен почати навчання студентів
Повністю будівництво мають завершити в 2025 році / Фото: пресслужба ОПУ
Повністю будівництво мають завершити в 2025 році / Фото: пресслужба ОПУ

У п'ятницю, 20 серпня, уряд затвердив план заходів з створення Президентського університету. Він має почати навчання студентів з 1 жовтня 2023 року. До цього часу повинні встигнути ввести в експлуатацію навчальні корпуси та апарт-готель для студентів та викладачів.

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Про це повідомляє пресслужба Урядового порталу.

Формування адміністрації Президентського університету та підготовка статутних документів відбуватиметься протягом 2022 року.

"До січня 2022 року заплановано сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету й робочих груп за напрямами підготовки, а також підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів. Розроблення умов залучення фахівців на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету та правил проведення конкурсу відбуватиметься до грудня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Потім буде проводитись конкурс на посади наукових і науково-педагогічних працівників. Він триватиме до травня 2023 року. А вже 1 жовтня університет повинен почати навчання студентів.

Пізніше, у 2024-2025 роках триватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об’єктів навчально-лабораторного корпусу, апарт-готелю для студентів і викладачів. Повністю завершити будівництво планують до жовтня 2025 року.

"Метою проекту є створення університету, що поєднує високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність шляхом інтегрування з академічною наукою високого рівня, високотехнологічними компаніями (концепція "трикутника знань") як пілотного проекту для забезпечення наукових установ, державних органів та інноваційного бізнесу молодими фахівцями з високим рівнем підготовки", – нагадали у Кабміні.

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