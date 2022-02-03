Совместный брифинг в Киеве Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана (видео)

Лидеры Украины и Турции провели 3 февраля в Киеве предметные переговоры, которые длились почти три часа

Президент Турции приветствует официальных лиц Украины

Сегодня, 3 февраля, в Украину с государственным визитом прибыл президент ТурцииРеджеп Эрдоган. Перед началом переговоров он уже заявил, что Анкара готова внести свой вклад в обеспечение мира и поддержание безопасности в Украине.

После более чем трехчасовых переговоров Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган вышли к прессе. Телеканал "Украина 24" ведет прямую трансляцию брифинга. Формат общения с прессой не предусматривает возможность задавать вопросы. Президенты Украины и Турции просто озвучат официальные заявления по итогам переговоров.