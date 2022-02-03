Спільний брифінг у Києві Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана (відео)

Лідери України та Туреччини провели 3 лютого у Києві предметні переговори, які тривали майже три години

Сьогодні, 3 лютого, в Україну з державним візитом прибув президент Туреччини Реджеп Ердоган . Перед початком переговорів він уже заявив, що Анкара готова зробити свій внесок у забезпечення миру та підтримання безпеки в Україні.

Після більш ніж тригодинних переговорів Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган вийшли до преси. Телеканал Україна 24 веде пряму трансляцію брифінгу. Формат спілкування з пресою не передбачає можливості ставити запитання. Президенти України та Туреччини просто озвучать офіційні заяви за підсумками переговорів.