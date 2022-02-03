Війна має закінчитися мирним способом – перша заява Ердогана в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив першу заяву після прибуття в Київ. Він заявив, що конфлікт між Україною та Росією має вирішуватися мирним способом та відповідно до міжнародного права.
Про це він написав у Twitter.
Ердоган також зазначив, що Туреччина готова зробити свій внесок у підтримку миру та безпеки у своєму регіоні.
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"Ми уважно стежимо за викликами, з якими стикається Україна, та напруженістю в регіоні. Туреччина, як чорноморська країна, закликає всі сторони діяти стримано та вести діалог задля підтримання миру в регіоні", – сказав він.
Президент заявив, що останніми роками наші країни досягли значних успіхів у сфері взаємної торгівлі, інвестицій, туризму та оборонної промисловості.
"Ми прагнемо досягти нашої мети за обсягом торгівлі в 10 мільярдів доларів. Ми скоро досягнемо цієї мети завдяки Угоді про вільну торгівлю, яку ми підпишемо", – анонсував він.
Туреччина хоче помирити Україну та Росію
- 26 листопада Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України. У відповідь на це радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що у Володимира Зеленського схвалюють бажання президента Туреччини.
- Президент Туреччини Ердоган вважає, що вторгнення російських військ на територію України є малоймовірним. За його словами, Росія та Україна не наважаться на силове протистояння одна з одною.
- Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії – Володимира Зеленського та Володимира Путіна, причому сам на сам. У Путіна відповіли на пропозицію.
- Крім того, Туреччина запропонувала вирішити питання Донбасу в Стамбулі.