"Российская армия воевать не умеет": Подоляк пристыдил оккупантов

Россия продолжает воевать только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами. Тем временем украинские военные уверенно бьют оккупантов по всем направлениям.
Об этом сообщил в Twitter советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк заявил, что за 20 дней войны мы доказали всему миру, что Украина непобедима и наши защитники действительно умеют воевать.
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"Без изменений и в том, что наши партнеры с удивлением все это смотрят и для себя решают, готовы ли они брать на себя ответственность такую, как берет Украина. Без изменений в том, что русская армия воевать практически не умеет. Она умеет только бомбить гражданские инфраструктуры и только мирных граждан", – сказал он.
Советник главы ОП добавил, что украинские власти ведут переговоры и уже получают результат.
"Мы будем держать врага по всем направлениям. Он будет терять рассудок и дальше и будет все же пытаться нас сломать. Но это невозможно – вы уже это поняли", - добавил Подоляк.
Ситуация в Украине 15 марта
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