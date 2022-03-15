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"Російська армія воювати не вміє": Подоляк присоромив окупантів

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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15 березня, 10:32
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Радник голови ОП заявив, що за 20 днів війни українці довели всьому світу свою силу – тим часом фейки Росії про потужність їхньої армії розбилися вщент
Подоляк розповів, як ЗСУ розбивають окупантів
Подоляк розповів, як ЗСУ розбивають окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія продовжує воювати лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами. Тим часом українські військові впевнено б'ють окупантів по всіх напрямках.

Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Подоляк заявив, що за 20 днів війни ми довели усьому світу, що Україна непереможна і наші захисники справді вміють воювати.

"Без змін і в тому, що наші партнери досі з подивом усе це дивляться і для себе вирішують, чи готові вони брати на себе відповідальність таку, як бере Україна. Без змін у тому, що російська армія воювати практично не вміє. Вона вміє тільки бомбардирувати цивільні інфраструктури і тільки мирних громадян" , – сказав він.

Радник голови ОП додав, що українська влада веде переговори і вже отримує результат.

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"Ми будемо тримати ворога по всіх напрямках. Він буде втрачати розум і далі і буде все ж таки пробувати нас зламати. але це неможливо – ви вже це зрозуміли", – додав Подоляк.

Ситуація в Україні 15 березня

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Наші янголи-охоронці

Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
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