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"Россия растеряна": Кулеба загнал в тупик Кремль вопросом о встрече Зеленского и Путина

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
13 октября, 12:03
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Президенты Украины и РФ могли бы встретиться или в нормандском формате, или отдельно, но Москва не может определиться
Кулеба обратился к хозяину Кремля. Коллаж "Сегодня"
Кулеба обратился к хозяину Кремля. Коллаж "Сегодня"

Кремль никак не может определиться, хочет ли он встречи президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским или нет, но при этом не прекращает говорить на эту тему.

Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, в России едва ли не каждый день какие-то официальные лица комментируют перспективу проведения этой встречи, но до дела не доходит.

"С одной стороны, они этой встречи избегают, а с другой – не могут прекратить о ней говорить. Сейчас мы ждем от России четкого ответа, готовы ли они встречаться", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что Путин и Зеленский могли бы встретиться или в рамках "нормандского саммита", или отдельно. При этом он задал конкретный вопрос Кремлю.

"Главное, что сейчас Россия выглядит растерянной и не может дать нам четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь?" – сказал глава МИД Украины, обращаясь к Москве.

Зеленский и Путин никак не могут договориться

  • Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.
  • А в последнее время главной проблемой стало то, что Киев обязательно хочет включить вопрос Крыма в переговоры, но вот Кремль наотрез отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет встретиться.
  • В Кремле постоянно заявляют, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечают, что нет предпосылок и конкретно проработанных тем для такой встречи либо обвиняют Киев в невыполнении предыдущих договоренностей.

Как мы уже писали, Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным. Также глава государства ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.

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В свою очередь Кулеба считает, что в разговоре тет-а-тет Зеленский создаст проблемы Путину.

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