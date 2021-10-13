"Росія розгублена": Кулеба загнав у глухий кут Кремль питанням про зустріч Зеленського і Путіна

Президенти України і РФ могли б зустрітися або в нормандському форматі, або окремо, але Москва не може визначитися

Кулеба звернувся до господаря Кремля. Колаж "Сьогодні"

Кремль ніяк не може визначитися, хоче він зустрічі президента РФ Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським чи ні, але при цьому не припиняє говорити на цю тему.

Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, в Росії мало не щодня якісь офіційні особи коментують перспективу проведення цієї зустрічі, але до справи не доходить.

"З одного боку, вони цієї зустрічі уникають, а з іншого – не можуть припинити про неї говорити. Зараз ми чекаємо від Росії чіткої відповіді, чи готові вони зустрічатися", – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Путін і Зеленський могли б зустрітися або в рамках "нормандського саміту", або окремо. При цьому він поставив конкретне запитання Кремлю.

"Головне, що зараз Росія виглядає розгубленою і не може дати нам чітку відповідь: так ви зустрічаєтеся з нами чи не зустрічаєтеся?" – сказав глава МЗС України, звертаючись до Москви.

Зеленський і Путін ніяк не можуть домовитися

Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Ширилися навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.

А останнім часом головною проблемою стало те, що Київ обов'язково хоче внести питання Криму в переговори, але ось Кремль навідріз відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче зустрітися.

У Кремлі постійно заявляють, що нібито готові до переговорів президентів, але щоразу відзначають, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі або звинувачують Київ у невиконанні попередніх домовленостей.

Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним. Також глава держави відповів на запитання, що просто зараз думає про господаря Кремля.

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Своєю чергою Кулеба вважає, що в розмові тет-а-тет Зеленський створить проблеми Путіну.