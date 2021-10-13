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"Росія розгублена": Кулеба загнав у глухий кут Кремль питанням про зустріч Зеленського і Путіна

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
13 жовтня, 12:03
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Президенти України і РФ могли б зустрітися або в нормандському форматі, або окремо, але Москва не може визначитися
Кулеба звернувся до господаря Кремля. Колаж "Сьогодні"
Кулеба звернувся до господаря Кремля. Колаж "Сьогодні"

Кремль ніяк не може визначитися, хоче він зустрічі президента РФ Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським чи ні, але при цьому не припиняє говорити на цю тему.

Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, в Росії мало не щодня якісь офіційні особи коментують перспективу проведення цієї зустрічі, але до справи не доходить.

"З одного боку, вони цієї зустрічі уникають, а з іншого – не можуть припинити про неї говорити. Зараз ми чекаємо від Росії чіткої відповіді, чи готові вони зустрічатися", – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Путін і Зеленський могли б зустрітися або в рамках "нормандського саміту", або окремо. При цьому він поставив конкретне запитання Кремлю.

"Головне, що зараз Росія виглядає розгубленою і не може дати нам чітку відповідь: так ви зустрічаєтеся з нами чи не зустрічаєтеся?" – сказав глава МЗС України, звертаючись до Москви.

Зеленський і Путін ніяк не можуть домовитися

  • Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Ширилися навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.
  • А останнім часом головною проблемою стало те, що Київ обов'язково хоче внести питання Криму в переговори, але ось Кремль навідріз відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче зустрітися.
  • У Кремлі постійно заявляють, що нібито готові до переговорів президентів, але щоразу відзначають, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі або звинувачують Київ у невиконанні попередніх домовленостей.

Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним. Також глава держави відповів на запитання, що просто зараз думає про господаря Кремля.

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Своєю чергою Кулеба вважає, що в розмові тет-а-тет Зеленський створить проблеми Путіну.

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