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Россия на пороге вторжения в Украину — Блинкен

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 февраля, 02:56
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РФ может в любое время начать полномасштабное наступление на Украину
Блинкен считает, что РФ готова к вторжению в Украину/Фото: REUTERS/Alex Edelman
Блинкен считает, что РФ готова к вторжению в Украину/Фото: REUTERS/Alex Edelman

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия находится на пороге вторжения в Украину. На это указывают все признаки.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон до последнего момента будет использовать все возможности, чтобы понять, можно ли убедить Москву с помощью дипломатии.

"Все, что мы видим, говорит о том, что это очень серьезно, что мы на грани вторжения. Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить, как до этого дойдет", — отметил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что Запад готов к тому, что Москва решится на вторжение.

"Пока танки на самом деле не поедут, а самолеты не полетят, мы будем использовать каждую возможность и каждую минуту, что мы имеем, чтобы понять, можно ли отговорить президента Путина от дальнейших действий в этом направлении", — сказал Энтони Блинкен.

Очередные обстрелы

20 февраля около 21:00 российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска.

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При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, боевики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов. Очевидно, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения ВСУ и нагнетания ситуации.

"Командование Операции объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант", — сообщили в ООС.

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