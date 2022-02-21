Россия на пороге вторжения в Украину — Блинкен

РФ может в любое время начать полномасштабное наступление на Украину

Блинкен считает, что РФ готова к вторжению в Украину/Фото: REUTERS/Alex Edelman

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия находится на пороге вторжения в Украину. На это указывают все признаки.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон до последнего момента будет использовать все возможности, чтобы понять, можно ли убедить Москву с помощью дипломатии.

"Все, что мы видим, говорит о том, что это очень серьезно, что мы на грани вторжения. Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить, как до этого дойдет", — отметил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что Запад готов к тому, что Москва решится на вторжение.

"Пока танки на самом деле не поедут, а самолеты не полетят, мы будем использовать каждую возможность и каждую минуту, что мы имеем, чтобы понять, можно ли отговорить президента Путина от дальнейших действий в этом направлении", — сказал Энтони Блинкен.

Очередные обстрелы

20 февраля около 21:00 российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска.

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