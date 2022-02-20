Резников рассказал, нападет ли Россия на Украину в ближайшие дни

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что говорить о вторжение Российской Федерации на территорию Украины в ближайшие дни неуместно.
Об этом он сказал в эфире программы "ТСН. Тиждень" на канале 1+1.
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По словам Резникова, все украинские боевые части находятся в готовности и имеют стратегические запасы. Он подчеркнул, что украинская разведка вместе с разведками стран-партнеров внимательно наблюдают ситуацию.
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"Мы видим все. Как знаете, в воздухе находятся украинские Байрактары, поэтому мы готовы к любому сценарию", — отметил министр обороны.
Резников добавил, что по состоянию на вечер воскресенья, 20 февраля, ударная группировка со стороны РФ ни в одном месте, где ее войска оцепили Украину, не сформирована.
"Поэтому говорить о том, что будет завтра нападение, послезавтра нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что нет угрозы", — подчеркнул Резников.
Ситуация
- 20 февраля российские оккупанты продолжали нагнетать ситуацию на Донбассе. А российские СМИ — распространять фейковую информацию о том, что украинские военные якобы устроили массовые обстрелы оккупированной территории Донбасса.
- При этом тот же Блинкен заявил, что США не будут вводить превентивные санкции против России, чтобы сохранился эффект сдерживания. На 24 февраля у него запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым при условии, что к этому времени Путин сдержит свои войска.
- Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Mail On Sunday рассказала, что нападением только на Украину власти России не удовлетворятся.