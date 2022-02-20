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Резников рассказал, нападет ли Россия на Украину в ближайшие дни

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 февраля, 21:26
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Министр обороны подчеркнул, что все украинские боевые части находятся в готовности и имеют стратегические запасы
Резников заявил, что пока говорить о нападении РФ на Украину неуместно/Фото: коллаж: "Сегодня"
Резников заявил, что пока говорить о нападении РФ на Украину неуместно/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что говорить о вторжение Российской Федерации на территорию Украины в ближайшие дни неуместно.

Об этом он сказал в эфире программы "ТСН. Тиждень" на канале 1+1.

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По словам Резникова, все украинские боевые части находятся в готовности и имеют стратегические запасы. Он подчеркнул, что украинская разведка вместе с разведками стран-партнеров внимательно наблюдают ситуацию.

"Мы видим все. Как знаете, в воздухе находятся украинские Байрактары, поэтому мы готовы к любому сценарию", — отметил министр обороны.

Резников добавил, что по состоянию на вечер воскресенья, 20 февраля, ударная группировка со стороны РФ ни в одном месте, где ее войска оцепили Украину, не сформирована.

"Поэтому говорить о том, что будет завтра нападение, послезавтра нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что нет угрозы", — подчеркнул Резников.

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