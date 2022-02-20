Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙏 День Героїв Небесної сотні 🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Закриття Олімпіади 2022 Закриття Олімпіади 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Резніков розповів, чи нападе Росія на Україну найближчими днями

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 лютого, 21:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міністр оборони наголосив, що всі українські бойові частини перебувають у готовності й мають стратегічні запаси
Резніков заявив, що наразі говорити про напад РФ на Україні недоречно/Фото: колаж: "Сьогодні"
Резніков заявив, що наразі говорити про напад РФ на Україні недоречно/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що говорити про вторгнення Російської Федерації на територію України найближчими днями недоречно.

Про це він сказав в етері програми "ТСН. Тиждень" на каналі 1+1.

Реклама

Деталі

За словами Резнікова, всі українські бойові частини перебувають у готовності й мають стратегічні запаси. Він наголосив, що українська розвідка разом із розвідками країн-партнерів уважно спостерігають за ситуацією.

"Ми бачимо все. Як знаєте, в повітрі перебувають українські Байрактари, тому ми готові до будь-якого сценарію", — зазначив міністр оборони.

Резніков додав, що станом на вечір неділі, 20 лютого, ударного угруповання з боку РФ в жодному місці, де її війська оточили Україну, не сформовано.

"Тому говорити про те, що буде завтра напад, післязавтра напад, на мій погляд, є недоречним. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози", — підкреслив Резніков.

Ситуація

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Картинка жаху війни": навіщо бойовики "ЛДНР" зображують загострення на Донбасі і до чого тут Мюнхенська конференція Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов The Guardian: Захоплення портів та розширення "республік" замість вторгнення – новий план Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Крутий розворот або прийом ворога: як варто сприймати слова Пристайка про відмову від НАТО Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІС, 5 - 13 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,1%
2
Порошенко Порошенко
21,8%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
8,3%
5
Разумков Разумков
7,2%
6
Мураєв Мураєв
6,5%
7
Смешко Смешко
6,1%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
22,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,5%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,1%
5
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,2%
6
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
5,8%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
5,1%
Doodle Сьогодні
20 лютого. Курт Кобейн. 55 років тому цього дня народився скандальний американський рок-музикант, вокаліст, художник...
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.3

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

32.2

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

195 071

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти