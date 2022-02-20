Резніков розповів, чи нападе Росія на Україну найближчими днями

Міністр оборони наголосив, що всі українські бойові частини перебувають у готовності й мають стратегічні запаси

Резніков заявив, що наразі говорити про напад РФ на Україні недоречно/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що говорити про вторгнення Російської Федерації на територію України найближчими днями недоречно.

Про це він сказав в етері програми "ТСН. Тиждень" на каналі 1+1.

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За словами Резнікова, всі українські бойові частини перебувають у готовності й мають стратегічні запаси. Він наголосив, що українська розвідка разом із розвідками країн-партнерів уважно спостерігають за ситуацією.

"Ми бачимо все. Як знаєте, в повітрі перебувають українські Байрактари, тому ми готові до будь-якого сценарію", — зазначив міністр оборони.

Резніков додав, що станом на вечір неділі, 20 лютого, ударного угруповання з боку РФ в жодному місці, де її війська оточили Україну, не сформовано.

"Тому говорити про те, що буде завтра напад, післязавтра напад, на мій погляд, є недоречним. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози", — підкреслив Резніков.

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