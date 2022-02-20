Резніков розповів, чи нападе Росія на Україну найближчими днями

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що говорити про вторгнення Російської Федерації на територію України найближчими днями недоречно.
Про це він сказав в етері програми "ТСН. Тиждень" на каналі 1+1.
Деталі
За словами Резнікова, всі українські бойові частини перебувають у готовності й мають стратегічні запаси. Він наголосив, що українська розвідка разом із розвідками країн-партнерів уважно спостерігають за ситуацією.
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"Ми бачимо все. Як знаєте, в повітрі перебувають українські Байрактари, тому ми готові до будь-якого сценарію", — зазначив міністр оборони.
Резніков додав, що станом на вечір неділі, 20 лютого, ударного угруповання з боку РФ в жодному місці, де її війська оточили Україну, не сформовано.
"Тому говорити про те, що буде завтра напад, післязавтра напад, на мій погляд, є недоречним. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози", — підкреслив Резніков.
Ситуація
- 20 лютого російські окупанти продовжували нагнітати ситуацію на Донеччині. А російські ЗМІ — розповсюджувати фейкову інформацію про те, що українські військові нібито влаштували масові обстріли окупованих територій Донбасу.
- При цьому той же Блінкен заявив, що США не вводитимуть превентивні санкції проти Росії, щоб зберегти ефект стримування. На 24 лютого у нього заплановані переговори із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим за умови, що до цього часу Путін притримує свої війська.
- Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс в інтерв'ю Mail On Sunday розповіла, що нападом лише на Українувлада Росії не задовольниться.