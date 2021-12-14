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"Разорвется ядерная бомба": Гордон готовит украинцам сенсацию

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
14 декабря, 11:47
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Журналист заинтриговал украинцев гостем своей программы
Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников
Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников

Журналист Дмитрий Гордон анонсировал новое интервью, которое выйдет на YouTube-канале "В гостях у Гордона" сегодня вечером, 14 декабря. Имя своего гостя он пообещал назвать за час до публикации видео.

Об этом Гордон написал в своем Instagram.

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"Когда я анонсировал набравшее впоследствии более 10 миллионов просмотров интервью с ближайшим другом Путина Сергеем Пугачевым, написал, что зрителей ждет сенсация, настоящий взрыв мозга. Я вас не обманул, а сегодня в 18:00 по Киеву на ютуб канале "В гостях у Гордона" разорвется ядерная бомба. В целях конспирации имя своего собеседника назову в 17:00, за час до интервью", – говорится в сообщении.

Самые громкие интервью Гордона

  • Ранее Гордон взял интервью у предательницы Украины и незаконно избранной депутатом Государственной думы России бывшего т.н. "прокурора оккупированного Крыма" Натальи Поклонской, которое вызвало серьезный резонанс. В интервью она повторила штампы кремлевской пропаганды о том, что движение Евромайдана было "государственным переворотом". Проведенный в Крыму под дулами автоматов псевдореферендум о "присоединении к России" назвала вынужденной мерой и уверяла, что не знала, что именно российские военные без знаков отличия захватывали Крым.
  • Также Дмитрий Гордон пообщался в своей программе с террористом Игорем Гиркиным, который в составе группы российских боевиков атаковал украинский Славянск в апреле 2014 года. Журналист позже заявил, что интервью с Гиркиным, а также ранее с экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской были записаны "в содружестве с украинскими спецслужбами". По словам Гордона, благодаря этому общению эти люди якобы впервые дали показания. А флешка с записью общения с ними уже находиться в Гааге.
  • В начале 2020 года, на YouTube-канале Дмитрия Гордона вышло интервью с одиозным российским актером Алексеем Паниным. Это тот, что мечтал лично убить президента Украины Петра Порошенко и хотел увидеть Львов в огне. Кроме того, он поддерживал оккупацию Крыма, а украинцев называл – неразумными. Это было в 2015 году, теперь он извиняется за свои слова и действия.

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