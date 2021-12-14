"Розірветься ядерна бомба": Гордон готує українцям сенсацію

Журналіст заінтригував українців гостем своєї програми

Дмитро Гордон. Фото: з відкритих джерел

Журналіст Дмитро Гордон анонсував нове інтерв'ю, яке вийде на YouTube-каналі "В гостях у Гордона" сьогодні ввечері, 14 грудня. Ім'я свого гостя він пообіцяв назвати за годину до публікації відео.

Про це Гордон написав у своєму Instagram.

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"Коли я анонсував інтерв'ю з найближчим другом Путіна Сергієм Пугачовим, яке набрало згодом більше 10 мільйонів переглядів, написав, що на глядачів чекає сенсація, справжній вибух мозку. Я вас не обдурив, а сьогодні о 18:00 за Києвом на ютуб каналі "В гостях у Гордона" розірветься ядерна бомба. З метою конспірації ім'я свого співрозмовника назву о 17:00, за годину до інтерв'ю", – йдеться у повідомленні.

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