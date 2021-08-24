Рада проголосовала за законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Депутаты поддержали законопроект в первом чтении

Депутаты рассмотрели законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на День Независимости Украины, 24 августа, внеочередную сессию парламента. В этот праздничный день парламентарии приняли в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины, который ранее предложил принять президент Украины Владимир Зеленский. "За" принятие за основу законопроекта проголосовали 257 депутатов.

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Перед заседанием глава государства отметил, что проект Большого государственного герба сегодня должен был представлять первый президент Леонид Кравчук.

"Я хочу, чтобы мы сейчас его поддержали. Это очень важно. Это его идея. Его мечта. Я думаю, что он заслуживает такой поддержки, ваших аплодисментов. Пусть будет здоровым. А такое государство, как Украина, точно заслуживает еще один символ", – сказал Зеленский.

Отметим, что самого Кравчука не было в Раде. Также первый президент Украины отсутствовал на военном параде.

На внеочередной сессии зарегистрировался 271 народный депутат. Мнение депутатов по поводу необходимости данного большого Герба разделились. Так, депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий отметил, что фракция не будет поддерживать данный герб из-за рядок исторических несостыковок, присутствующих на изображении герба.

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Глава фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко поддержала коллегу по партии, отметив, что Украине достаточно малого герба – трезубца.

В то же время представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук отметил, что за 25 лет так и не было принят большой Государственный Герб и попросил депутатов поддержать законопроект.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко также предложил поддержать законопроект.

В результате голосования 257 народных депутатов проголосовали "За" принятие законопроекта о большом Государственном Гербе Украины.

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Напомним, 28 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о большом Государственном Гербе Украины, определив документ как безотлагательный.

Мы также писали, что соцсети бурно отреагировали на эскиз Большого Герба Украины, который выбрал Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса в ноябре 2020 года.

Позже выяснилось, что 28 июня президент внес в Раду не тот проект Большого герба, который победил на прошлогоднем конкурсе, потому что предлагать парламенту на утверждение именно эскиз-победитель якобы и не были обязаны.