Большой герб – зачем он нужен, что символизирует и почему Рада столько лет не может его утвердить

Верховная Рада в День независимости рассматривает вопрос о важном государственном символе, вокруг которого много противоречий

В день 30-летия Независимости Украины запланирована внеочередная сессия Верховной Рады. Главный вопрос на повестке дня – проект закона о Большом государственном гербе Украины. Как известно, законопроект №5712 был инициирован президентом Владимиром Зеленским как неотложный. Мы попытались ответить на все важные вопросы об этом событии.

Почему у нас не было большого герба?

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Исторически в Украине не существовала традиция иметь малый и большой герб. Но в 1996 году в Конституции нашей страны появилась норма, предполагающая наличие как малого, так и большого герба. Ранее, 19-го февраля 1992 года Верховная Рада утвердила своим постановлением, что малым гербом Украины является Тризубец.

Проект Большого герба Украины в том варианте, в котором его рассматривает Верховная Рада сейчас / Фото: Верховная Рада

Что символизируют лев, козак и корона?

Рисунок большого герба, который подан в рамках законопроекта №5712, выполнил коллектив под руководством Александра Ивахненко еще в середине девяностых годов. Художники изобразили льва на задних лапах и козака с мушкетом, которые держат щит с Тризубцем. Авторы законопроекта подчеркивают, что Малый государственный герб Украины (напомним, что Тризубец является знаком Княжеского государства Владимира Великого) – главный элемент Большого герба.

При этом отметим, что все символы, изображенные на Большом гербе – имеют особый смысл. Эти символы изучает геральдика – специальная историческая научная дисциплина, анализирующая гербы, традиции и практики их использования.

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Отличие гербов от других эмблем в том, что строение, употребление и правовой статус гербов соответствуют особым, исторически сложившимся международным правилам.

Геральдист Тарас Завадовский так комментирует эти символы:

Лев традиционно символизирует Западную Украину;

Козак с мушкетом – Запорожскую сечь, Восточную и Центральную Украину;

Ноги щитодержателей оплетает лента цветов государственного флага.

По мнению политолога Сергея Быкова, смысл Большого герба – в единстве Восточной, Центральной и Западной Украины.

"Многих смущает корона. Но в геральдике корона – не символ монархии, а символ суверенности государства. Есть разница в изображении монархической короны и так называемой городской. Корона, которая изображена на проекте Большого герба – именно городская. То есть, речь именно о суверенитете. При этом корона стилизована под княжеский венец Ярослава Мудрого", – говорит эксперт.

А вот что означают другие символы на проекте Большого герба, по словам экспертов:

Орнамент под короной – геральдический символ, обозначающий покрывало или шатер, который накидывали на латы рыцари, чтобы не было жарко в броне под палящим солнцем – объясняет Завадовский.

.Пшеница – богатство;

Калина – печаль; "в старину, когда хоронили козаков на их могилах оставляли веточки калины", – говорит Завадовский.

Почему рисунок большого герба многим не нравится?

По словам доктора исторических наук, главы Украинского геральдического общества Андрея Гречило, к рисунку Большого герба, который был внесен президентом в рамках одноименного законопроекта есть претензии.

"На рисунке все-таки изображена "корона достоинства", которая указывает на монархический статус государства. Но Украина согласно Конституции (ст. 5) является республикой. И тут явно имеется противоречие. Я называю такие вещи "геральдический кич", как впрочем и геральдический орнамент под короной. Во – вторых, два щитодержателя – козак и лев – топчутся по сине-желтой ленте цвета государственного флага. Обратите внимание, на гербы других государств: на них также изображены щитодержатели, которые стоят на лентах, но это однотонные ленты с девизом! В третьих, я бы подверг сомнению художественное качество рисунка. Даже обычные люди в соцсетях пишут, что на рисунке у льва – две левые лапы!"

Нужен ли Украине большой герб?

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Большой герб – это один из атрибутов государства.

"У многих стран, есть только один герб и в этом нет ничего страшного. К примеру, все знают Польшу по белому орлу на красном фоне. Поэтому Украина может вполне обойтись Тризубцем" – считает Завадовский.

В то же время Сергей Быков говорит:

"Президент надеется, что Украина посредством еще одного государственного символа продемонстрирует миру свое единство в разнообразии. В частности, единство Центральной, Восточной и Западной Украины. Это особенно важно, учитывая фактор российской агрессии. Поэтому законопроект стоит проголосовать и принять".

Быков также подчеркивает, что большой герб предусмотрен в Конституции Украины. Если народные депутаты считают, что он не нужен – стоит внести изменения в Основной закон. Напомним, что для утверждения в парламенте большого герба требуется 300 голосов народных избранников.

"Впрочем, насколько я знаю, голоса в Парламенте за президентский законопроект есть", – подчеркивает Быков.

Почему президент подал законопроект как неотложный?

"30 лет – символический возраст как для человека, так и для страны. В этом возврасте необходимо четко определиться как минимум с основами и символами. Если мы не можем четко сформулировать куда мы движемся и чего хотим в 30 лет, возникает логичный вопрос когда же мы будем определяться? Думаю, именно поэтому президент и подал законопроект № 5712 – говорит Сергей Быков.

Он так же отмечает, что вокруг государственных символов идут споры уже более 20-ти лет. Геральдисты ломают копья, да и граждане в Соцсетях высказывают свое мнение. А некоторые политики, и вовсе пытаются "удовлетворить собственные амбиции" поднимая тему государственных символов.

"К примеру, некоторые политики задаются вопросом о том, правильный ли у нас гимн и о чем говорит фраза "ще не вмерла Украина"? Мол, "мы что, в режиме ожидания живем"? Либо утверждают, что флаг неправильный и надо сделать так, чтобы желтый был сверху, а синий снизу. Потому что желтый – цвет солнца… Все эти заявления, не решают проблему, а заговаривают ее. Я думаю, что в ситуации с большим гербом – президент выступил человеком, способным подталкнуть парламентариев к принятию финального решения" – заявляет политолог.

Где можно использовать Большой герб?

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Согласно законопроекту президента Большой герб будет обязательно воспроизводиться на:

официальных символах президента Украины;

большой государственной печати Украины;

печатях президента Украины, Верховной рады Украины, Кабинета министров Украины, Конституционного суда Украины, Верховного Суда;

фасаде здания резиденции президента Украины в Киеве;

фасадах зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;

зале заседаний ВР;

денежных знаках Украины по решению Нацбанка.

Кому нельзя использовать Большой герб Украины?

Авторы законопроекта считают, что Большой герб нельзя использовать как собственную символику органам госвласти территориальным общинам, в символике районов и областей или как элемент такой символики.

Также запрещается воспроизводить изображение этого символа:

в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;

в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;

в перевернутом виде или иным способом, выражающим надругательство и пренебрежение к нему;

с размещением на нем надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.

Напоним, что президент Украины Владимира Зеленский анонсировал внесение законопроекта о Большом гербе Украины во время выступления с трибуны парламента по случаю Дня Конституции.

Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на Большой государственный герб Украины определил лучший эскиз Большого герба еще в ноябре 2020 года. Тогда же глава комиссии геральдист Андрей Гречило заявил, что эскиз требует доработки. Эскиз – победитель так же был подвергнут критике в Соцсетях. Рисунок большого герба поданный президентом в рамках законопроекта № 5712 не участвовало в конкурсе. Он был создан еще в "девяностых" годах прошлого века.