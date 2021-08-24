Великий герб – навіщо він потрібен, що символізує і чому Рада стільки років не може його затвердити

Верховна Рада в День незалежності розглядає питання про важливий державний символ, навколо якого багато суперечностей

У день 30-річчя Незалежності України запланована позачергова сесія Верховної Ради. Головне питання на порядку денному – проєкт закону про Великий державний герб України. Як відомо, законопроєкт №5712 був ініційований президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Ми спробували відповісти на всі важливі питання про цю подію.

Чому у нас не було великого герба?

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Історично в Україні не існувала традиція мати малий і великий герб. Але в 1996 році в Конституції нашої країни з'явилася норма, що передбачає наявність як малого, так і великого герба. Раніше 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила своєю постановою, що малим гербом України є Тризуб.

Проект великого гербу в том варіанті, в якому Рада буде розглядати його зараз / Фото: Верховная Рада

Що символізують лев, козак і корона?

Малюнок великого герба, який поданий в рамках законопроекту №5712 , Виконав колектив під керівництвом Олександра Івахненка ще в середині дев'яностих років. Художники зобразили лева на задніх лапах і козака з мушкетом, які тримають щит з тризубом. Автори законопроекту підкреслюють, що Малий державний герб України (нагадаємо, що Тризуб є знаком Княжої держави Володимира Великого) – головний елемент Великого герба.

При цьому зазначимо, що всі символи, зображені на Великому гербі мають особливий сенс. Ці символи вивчає геральдика – спеціальна історична наукова дисципліна, що аналізує герби, традиції і практики їх використання.

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Відмінність гербів від інших емблем – в тому, що будова, вживання і правовий статус гербів відповідають особливим, історично сформованим міжнародним правилам.

Геральдист Тарас Завадовський так коментує ці символи:

лев традиційно символізує Західну Україну;

козак з мушкетом – Запорізьку січ, Східну і Центральну Україну;

ноги щитотримачів обплітає стрічка кольорів державного прапора.

На думку політолога Сергія Бикова , Сенс Великого герба – в єдності Східної, Центральної та Західної України.

"Багатьох бентежить корона. Але в геральдиці корона – не символ монархії, а символ суверенності держави. Є різниця в зображенні монархічної корони і так званої міської. Корона, яка зображена на проекті Великого герба – саме міська. Тобто, мова саме про суверенітет. при цьому корона стилізована під княжий вінець Ярослава Мудрого ", – говорить експерт.

А ось що означають інші символи на проекті Великого герба, за словами експертів:

орнамент під короною – геральдичний символ, що позначає покривало або намет, який накидали на лати лицарі, щоб не було жарко в броні під палючим сонцем – пояснює Завадовський;

пшениця – багатство;

калина – печаль; "За старих часів, коли ховали козаків, на їх могилах залишали гілочки калини", – говорить Завадовський.

Чому малюнок великого герба багатьом не подобається?

За словами доктора історичних наук, голови Українського геральдичного товариства Андрія Гречило , До малюнка Великого герба, який був внесений президентом в рамках однойменного законопроекту, є претензії.

"По-перше, на малюнку все-таки зображена" корона гідності ", яка вказує на монархічний статус держави. Але Україна згідно з Конституцією (ст. 5) є республікою. І тут явно є протиріччя. Я називаю такі речі "геральдичний кіч", як втім і геральдичний орнамент під короною. По-друге, два Щитотримачі – козак і лев – топчуться по синьо-жовтої стрічки кольору державного прапора. Зверніть увагу на герби інших держав: на них також зображені щитодержателя, які стоять на стрічках, але це однотонні стрічки з девізом! По-третє, я б поставив під сумнів художню якість малюнка. Навіть звичайні люди в соцмережах пишуть, що на малюнку у лева – дві ліві лапи! "

Чи потрібен Україні великий герб?

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Великий герб – це один з атрибутів держави.

"У багатьох країн є тільки один герб, і в цьому немає нічого страшного. Наприклад, всі знають Польщу по білому орлу на червоному тлі. Тому Україна може цілком обійтися тризубами ", – вважає Завадовський.

У той же час Сергій Биков каже:

"Президент сподівається, що Україна за допомогою ще одного державного символу продемонструє світу свою єдність в різноманітності. Зокрема, єдність Центральної, Східної та Західної України. Це особливо важливо, враховуючи фактор російської агресії. Тому законопроєкт варто проголосувати і прийняти ".

Биков також підкреслює, що великий герб передбачений в Конституції України. Якщо народні депутати вважають, що він не потрібен – варто внести зміни до Основного закону . Нагадаємо, що для затвердження в парламенті великого герба потрібно 300 голосів народних обранців.

"Втім, наскільки я знаю, голоси в Парламенті за президентський законопроєкт є", – підкреслює Биков.

Чому президент подав законопроєкт як невідкладний?

"30 років – символічний вік як для людини, так і для країни. У цьому віці необхідно чітко визначитися як мінімум з основами і символами. Якщо ми не можемо чітко сформулювати куди ми рухаємося і чого хочемо в 30 років, виникає логічне запитання, коли ж ми будемо визначатися? Думаю, саме тому президент і подав законопроєкт № 5712 ", – говорить Сергій Биков.

Він також зазначає, що навколо державних символів точаться суперечки вже більше 20 років. Геральдісти ламають списи, та й громадяни в соцмережах висловлюють свою думку. А деякі політики, і зовсім намагаються "задовольнити власні амбіції", піднімаючи тему державних символів.

"Наприклад, деякі політики задаються питанням про те, чи правильний у нас гімн і про що говорить фраза" ще не вмерла України "? Мовляв, "ми що, в режимі очікування живемо"? Або стверджують, що прапор неправильний і треба зробити так, щоб жовтий був зверху, а синій знизу. Тому що жовтий – колір сонця ... Всі ці заяви не вирішують проблему, а заговорюють її. Я думаю, що в ситуації з великим гербом президент виступив людиною, здатним подталкнуть парламентаріїв до прийняття фінального рішення ", – заявляє політолог.

Де можна використовувати Великий герб?

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Згідно із законопроектом президента, Великий герб буде обов'язково відтворюватися на:

офіційних символах президента України;

великої державної печатки України;

печатках президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду;

фасаді будівлі резиденції президента України в Києві;

фасадах будівель ВР, Кабміну, КСУ і Верховного Суду;

залі засідань ВР;

грошових знаках України за рішенням Нацбанку.

Кому не можна використовувати Великий герб України?

Автори законопроекту вважають, що Великий герб можна використовувати як власну символіку органам держвлади, територіальним громадам, в символіці районів і областей або як елемент такої символіки.

Також забороняється відтворювати зображення цього символу:

в символіці політичних партій, громадських об'єднань, професійних спілок та їх об'єднань, юридичних і фізичних осіб;

в рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України;

в перевернутому вигляді або іншим способом, що виражає наругу і зневагу до нього;

з розміщенням на ньому написів або зображень незалежно від способів їх нанесення і змісту.

Напонім, що президент України Володимир Зеленський провів анонсував внесення законопроекту про Великий герб України під час виступу з трибуни парламенту з нагоди Дня Конституції.

Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на Великий державний герб України визначив кращий ескіз Великого герба ще в листопаді 2020 року. Тоді ж голова комісії геральдист Андрій Гречило заявив, що ескіз потребує доопрацювання. Ескіз – переможець також був підданий критиці в соцмережах. Малюнок великого герба, поданий президентом в рамках законопроекту № 5712, не брав участі в конкурсі. Він був створений ще в дев'яностих роках минулого століття.