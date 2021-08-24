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Где Кравчук? Первый президент Украины не пришел на парад

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
24 августа, 11:44
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На торжественном мероприятии присутствовали Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко
Состояние здоровья Кравчука не позволило ему присутствовать на торжестве. Фото: коллаж "Сегодня"
Состояние здоровья Кравчука не позволило ему присутствовать на торжестве. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 30-й годовщиной Независимости Украины. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на параде.

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На торжественном мероприятии также присутствовали второй президент независимой Украины Леонид Кучма, третий президент Виктор Ющенко и пятый президент Петр Порошенко. При этом многие украинцы обратили внимание, что на параде не было первого президента страны Леонида Кравчука. На сайте бывшего главы государства и на его страницах в соцсетях также отсутствуют поздравления граждан с государственным праздником.

Вероятно, состояние здоровья первого президента не позволило ему присутствовать на торжестве и публиковать поздравления в информационном пространстве. В пресс-службе политика его отсутствие на параде не прокомментировали.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня Леониду Кравчуку сделали плановую операцию на сердце. Журналист Дмитрий Гордон отмечал, что оперировал его хирург высокого уровня.

А уже 26 июля стало известно, что первого президента Украины и главу украинской делегации в ТКГ подключили к аппарату ИВЛ из-за ухудшения состояния здоровья. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, заменят ли Кравчука в ТКГ из-за проблем с сердцем.

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