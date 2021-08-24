Рада проголосувала за законопроєкт про великий Державний Герб України

Депутати підтримали законопроєкт у першому читанні

Депутати розглянули законопроэкт про великий Державний Герб України

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на День Незалежності України, 24 серпня, позачергову сесію парламенту. Цього святкового дня парламентарії прийняли в першому читанні законопроєкт про великий Державний Герб України, який раніше запропонував прийняти президент України Володимир Зеленський. "За" прийняття за основу законопроэкту проголосували 257 депутатів.

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Перед засіданням глава держави зазначив, що проєкт Великого державного герба сьогодні повинен був представляти перший президент Леонід Кравчук.

"Я хочу, щоб ми зараз його підтримали. Це дуже важливо. Це його ідея. Його мрія. Я думаю, що він заслуговує такої підтримки, ваших оплесків. Нехай буде здоровим. А така держава, як Україна, точно заслуговує ще один символ", – сказав Зеленський.

Зазначимо, що самого Кравчука не було в Раді. Також перший президент України був відсутній на військовому параді.

На позачерговій сесії зареєструвався 271 народний депутат. Думка депутатів стосовно необхідності даного великого Герба розділилися. Так, депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький зазначив, що фракція не підтримуватиме цей герб через низку історичних нестиковок, присутніх на зображенні герба.

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Голова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко підтримала колегу по партії, зазначивши, що Україні досить малого герба – тризуба.

В той же час представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук зазначив, що за 25 років так і не було прийнято великий Державний Герб і попросив депутатів підтримати законопроєкт.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко також запропонував підтримати законопроєкт.

В результаті голосування 271 народний депутат проголосував "За" ухвалення законопроєкту про великий Державний Герб України.

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Нагадаємо, 28 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про великий Державний Герб України, визначивши документ як невідкладний.

Ми також писали, що соцмережі бурхливо відреагували на ескіз Великого Герба України, який вибрав Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу в листопаді 2020 року.

Пізніше з'ясувалося, що 28 червня президент вніс до Ради не той проєкт Великого герба, який переміг на торішньому конкурсі, тому що пропонуватиме парламенту на затвердження саме ескіз-переможець нібито і не були зобов'язані.