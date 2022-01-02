Путину это не понравится. В Германии допустили жесткую месть за Украину

"Северный поток – 2" раскалывает Европу, поэтому некоторые партии в Германии были против его строительства

В Германии допустили остановку "Северного потока - 2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Если Россия вторгнется в Украину, то запуск газопровода "Северный поток – 2" окажется под вопросом. Об этом заявил претендент на пост главы германской партии "Союз-90"/"Зеленые" Омид Нурипур, пишет издание Funke.

Он отметил, что газовый проект такого масштаба всегда имеет большое политическое значение.

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"Если Россия вторгнется в Украину, то, разумеется, "Северный поток – 2" должен стать предметом обсуждения", – заявил он.

По его мнению, "проект раскалывает Европу, поэтому "Зеленые", всегда были против него.

В то же время политик отметил, что теперь будет сложно остановить запуск проекта, потому, что строительство трубопровода уже завершено и сейчас идет речь лишь о сертификации.

"Если Еврокомиссия и Федеральное сетевое агентство придут к заключению, что нет правовой основы для его запуска, то газ по нему не потечет. Если же правовая основа имеется, то "Северный поток – 2" будет запущен", – сказал он.

Не все в Германии за "Северный поток – 2"

Далеко не все новое руководство Германии готово одобрить запуск газопровода "Северный поток – 2" из-за международной политики Кремля. 30 декабря вице-канцлер, федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что допускает возможность полной остановки проекта из-за угроз Украине.

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13 декабря 2021 года министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что российский газопровод "Северный поток – 2" не может быть запущен в эксплуатацию, так как нарушает европейское законодательство.

Сертификация "Северного потока – 2"

Перед тем как начать коммерческие поставки природного газа, трубопровод должен пройти обязательную сертификацию и отвечать требованиям третьего энергопакета ЕС.

Так называемый Третий энергопакет – это пакет законов, регулирующих правоотношения в энергетической сфере и призван обеспечить открытое и честное функционирование рынка.

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Для того чтобы пройти сертификацию, компания-оператор "Северного потока – 2" подала заявку в немецкий регулятор 8 сентября. Ее рассмотрение должно завершиться 8 января, но и это еще не все: