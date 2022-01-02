Путіну це не сподобається. У Німеччині допустили жорстку помсту за Україну

"Північний потік – 2" розколює Європу, тому деякі партії у Німеччині були проти його будівництва

У Німеччині допустили зупинку "Північного потоку - 2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо Росія вторгнеться в Україну, то запуск газопроводу "Північний потік – 2" опиниться під питанням. Про це заявив претендент на посаду голови німецької партії "Союз-90"/"Зелені" Омід Нуріпур, пише видання Funke.

Він зазначив, що газовий проєкт такого масштабу завжди має велике політичне значення.

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"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то, зрозуміло, "Північний потік – 2" має стати предметом обговорення", – заявив він.

На його думку, проєкт розколює Європу, тому "Зелені", завжди були проти нього.

Водночас політик зазначив, що тепер буде складно зупинити запуск проєкту, бо будівництво трубопроводу вже завершено і зараз йдеться лише про сертифікацію.

"Якщо Єврокомісія та Федеральне мережеве агентство дійдуть висновку, що немає правової основи для його запуску, то газ по ньому не потече. Якщо ж правова основа є, то "Північний потік – 2" буде запущений", – сказав він.

Не всі у Німеччині за "Північний потік – 2"

Далеко не все нове керівництво Німеччини готове схвалити запуск газопроводу "Північний потік – 2" через міжнародну політику Кремля. 30 грудня віцеканцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек заявив, що припускає можливість повної зупинки проєкту через погрози Україні.

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13 грудня 2021 року міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що російський газопровід "Північний потік – 2" не може бути запущений в експлуатацію, оскільки порушує європейське законодавство.

Сертифікація "Північного потоку – 2"

Перед тим як почати комерційне постачання природного газу, трубопровід має пройти обов'язкову сертифікацію та відповідати вимогам третього енергопакету ЄС.

Так званий Третій енергопакет – це пакет законів, що регулюють правовідносини в енергетичній сфері і покликаний забезпечити відкрите та чесне функціонування ринку.

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Для того щоб пройти сертифікацію, компанія-оператор "Північного потоку – 2" подала заявку до німецького регулятора 8 вересня. Її розгляд має завершитися 8 січня, але це ще не все: