Повна зупинка "Північного потоку-2": віце-канцлер Німеччини назвав причину

Далеко не все нове керівництво Німеччини готове схвалити запуск газопроводу "Північний потік-2" через міжнародну політику Кремля. Віце-канцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек припускає можливість повної зупинки проекту через загрози Україні.
Про це повідомляє німецьке агентство DW.
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"Політика має бути зосереджена на політичних питаннях, і їх необхідно аналізувати з погляду зовнішньої та геополітики. Це означає, що, дивлячись на ситуацію на сході України та нарощування там російських військ, доведеться ухвалювати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту", – заявив заступник глави уряду ФРН.
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За словами Хабека, будівництво газопроводу може відвернути увагу Заходу від України як країни, яка здійснює транзит газу. Цьому потрібно протидіяти, підтримуючи перехід Києва на відновлювані джерела енергії, сказав він, додавши, що міністерство, яке він очолює, виділить для цього 150 мільйонів євро.
Підтримка Німеччини
- На початку грудня Ангела Меркель пішла з посади канцлера ФРН на тлі інформації, що саме вона блокувала постачання в Україну країнами НАТО сучасної зброї. При цьому Київ за цю зброю вже заплатив.
- Новий керівник країни Олаф Шольц у своїй першій урядовій промові в Бундестазі застеріг Росію від порушення українських кордонів та обіцяв єдність Європейського Союзу у цьому питанні.
- 15 грудня у Брюсселі під час саміту "Східного партнерства" президент України Володимир Зеленський мав можливість особисто поспілкуватися з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Наш президент залишився не в захваті від цієї зустрічі.
- 20 грудня міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт завила, що Росія не може диктувати НАТО умови про нерозширення військового блоку. Але при цьому Альянс готовий врегулювати напруженість дипломатичним шляхом.