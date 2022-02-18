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Путин готовит плацдарм для наступления в ОРДЛО: Каспаров предупредил Украину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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18 февраля, 00:18
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Каспаров рассказал, какая на самом деле обстановка у российских властей
Гарри Каспаров озвучил свою точку зрения о происходящем в Украине
Гарри Каспаров озвучил свою точку зрения о происходящем в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин еще не озвучил свои планы касательно ситуации по деэскалации на Донбассе. Об этом сказал российский оппозиционер Гарри Каспаров в эфире "Хард з Влащенко" на телеканале Украина 24.

По его словам, не стоит доверят заявлениям официальных лиц России.

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"Любые официальные заявления российских властей должны восприниматься как ложь. Такая вот презумпция виновности – пока не будет доказано обратное. Но вот когда Путин начинает говорить о своих планах, как любого диктатора, его надо воспринимать очень серьезно. И мне кажется, что его последние заявления, которые он начал делать на встрече с канцлером Германии Шольцом – о геноциде в Донбассе, проводить параллели с Югославией – это показывает направление его мысли сейчас. Очевидно, что он всерьез рассматривает оккупированную часть Донбасса, как плацдарм для его новой агрессии. Войска, находящиеся в Крыму и Беларуси, как минимум, играют роль отвлечения. Но учитывая, что ставки постоянно повышаются, я бы считал угрозу перехода этих провокаций – обстрел детского сада и многих других – в горячую фазу очень вероятной. На это указывает вся риторика российской власти и риторика Путина", – сказал он.

Ситуация накаляется

17 февраля произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории населенного пункта Врубовка, в результате один снаряд попал во двор Врубовского лицея. Также снаряды попали в детский сад – 8 детей эвакуировали. Ранения получили 2 женщины и мужчина – их госпитализировали. Была повреждена коммунальная инфраструктура пгт. Станица Луганская. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела.

Ситуация с Донбассом и ОРДЛО

  • 15 февраля депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР". Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что постановление об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.
  • 14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.
  • 19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

Что хочет Путин

Журналист Артемий Троицкий в программе "Хард с Влащенко" в эфире Украина 24 рассказал, зачем Путину нужна власть и почему по каким причинам появилось стремление "управлять миром".

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