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Путін готує плацдарм для наступу в ОРДЛО: Каспаров попередив Україну

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 лютого, 00:18
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Каспаров розповів, яка насправді ситуація у російської влади
Гаррі Каспаров озвучив свою думку про те, що відбувається в Україні
Гаррі Каспаров озвучив свою думку про те, що відбувається в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін ще не озвучив свої плани щодо ситуації щодо деескалації на Донбасі. Про це сказав російський опозиціонер Гарі Каспаров в ефірі "Хард з Влащенком" на телеканалі Україна 24 .

За його словами, не варто довіряти заявам офіційних осіб Росії.

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"Будь-які офіційні заяви російської влади повинні сприйматися як брехня. Така ось презумпція винності – поки не буде доведено протилежне. Але коли Путін починає говорити про свої плани, як будь-якого диктатора, його треба сприймати дуже серйозно. І мені здається, що його останні заяви , які він почав робити на зустрічі з канцлером Німеччини Шольцом – про геноцид на Донбасі, проводити паралелі з Югославією – це показує напрямок його думки зараз, очевидно, що він серйозно розглядає окуповану частину Донбасу, як плацдарм для його нової агресії. Криму та Білорусі, як мінімум, відіграють роль відволікання, але враховуючи, що ставки постійно підвищуються, я вважав би загрозу переходу цих провокацій – обстріл дитячого садка та багатьох інших – у гарячу фазу дуже ймовірною. ", – сказав він.

Ситуація загострюється

17 лютого стався обстріл з боку тимчасово окупованої території населеного пункту Врубівка, внаслідок чого один снаряд потрапив у двір Врубівського ліцею. Також снаряди потрапили до дитячого садка – 8 дітей евакуювали. Поранення отримали 2 жінки та чоловік – їх госпіталізували. Було пошкоджено комунальну інфраструктуру смт. Станиця Луганська. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу.

Ситуація з Донбасом та ОРДЛО

Що хоче Путін

Журналіст Артемій Троїцький у програмі "Хард із Влащенком" в ефірі Україна 24 розповів, навіщо Путіну потрібна влада і чому з яких причин виникло прагнення "керувати світом".

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