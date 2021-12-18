Посла РФ в Молдове предложили объявить персоной нон грата – что произошло

В Молдове предложили объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского.
Об этом сообщает местное агентство point.md.
Вокруг посла
Такое предложение высказал председатель Комиссии по помилованию осужденных при президенте Республики Молдова Ион Гузун. Такова была его реакция на то, что 17 декабря чрезвычайный и чолномочный чосол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов участвовал в инаугурации Вадима Красносельского в должность главы непризнанного приднестровского региона.
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"Персона нон грата – Олег Васнецов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова. Нужно формальное решение", – написал Гузун в соцсетях.
Россия начала проявлять обеспокоенность по данному факту. Однако пока, как передает ТАСС, в администрации президента Молдовы заявили, что не имеют отношения к данной инициативе. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Сорина Штефырцэ.
Вокруг Молдовы
- Как и Украина, Молдова находится под прессом давления России. Как и Киев, Москва не хочет пускать Кишинев в НАТО.
- Также Молдову шантажируют газом. В конце ноября в Москве даже стоял вопрос о прекращении поставок газа всоседнюю страну.
- Тогда Россия пыталась применить политический шантаж к молдавскому правительству.
- Тем не менее 16 декабря президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна собирается вступить в Европейский Союз и будет двигаться в этом направлении, а Россия уже предупреждена о новом молдавском курсе.