Посла РФ в Молдове предложили объявить персоной нон грата – что произошло

В правительстве Молдовы пока нет единства в этом вопросе

Официально правительство Молдовы не прокомментировало встречу Васнецова (справа) с представителем непризнанной республики/Коллаж "Сегодня"

В Молдове предложили объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского.

Об этом сообщает местное агентство point.md.

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Вокруг посла

Такое предложение высказал председатель Комиссии по помилованию осужденных при президенте Республики Молдова Ион Гузун. Такова была его реакция на то, что 17 декабря чрезвычайный и чолномочный чосол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов участвовал в инаугурации Вадима Красносельского в должность главы непризнанного приднестровского региона.

"Персона нон грата – Олег Васнецов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова. Нужно формальное решение", – написал Гузун в соцсетях.

Россия начала проявлять обеспокоенность по данному факту. Однако пока, как передает ТАСС, в администрации президента Молдовы заявили, что не имеют отношения к данной инициативе. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Сорина Штефырцэ.

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Вокруг Молдовы