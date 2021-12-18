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Покупка электроэнергии у Лукашенко является преступлением – Яценюк

18 декабря, 19:04
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Партия "Народный Фронт" требует начать расследование по факту государственной измены
Покупать в Беларуси электроэнергию - преступление
Покупать в Беларуси электроэнергию - преступление

Импорт электроэнергии из Беларуси является преступлением против украинской энергетической независимости. Об этом заявляет партия "Народный Фронт", опровергая очередную манипуляцию портала "Страна.UA", где звучит фамилия Арсения Яценюка.

Яценюк упоминается в связи с вопросом импорта электроэнергии из Беларуси. Речь идет про то, что фирма, импортирующая электроэнергию оттуда, связана с бывшим соратником Яценюка. Эту информацию подхватил ряд других ресурсов.

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"Заявляем, что упоминание фамилии Яценюка в связи с импортом электроэнергии из Беларуси – это ложь и преднамеренная манипуляция, как и десятки аналогичных фейков, которые распространялись против Арсения Яценюка.

Импортом электроэнергии из Беларуси, которую контролирует Путин, занимается Владимир Зеленский. Он и его правительство довели страну до энергетического кризиса. Страна без газа, угля и электроэнергии. Страна, которая после 2014 года завоевала свою свободу и энергетическую независимость от России! Зеленский возвращает Украину в лоно российского энергетического диктата.

СБУ и НАБУ должны возбудить уголовное производство по факту государственной измены, злоупотребления властью и коррупции высших должностных лиц при принятии решения об импорте электроэнергии от путинского вассала Лукашенко.

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Отдельно сообщаем, что бывший народный депутат от "Народного Фронта" Андрей Иванчук уже два с половиной года не является членом партии "Народный Фронт", выведен из руководящих органов партии, не имеет никакой связи ни с лидером партии, ни с самой партией. Он является членом депутатской группы "Доверие", которой Владимир Зеленский доверяет голосование за нужные ему законы.

Требуем от СМИ прекратить манипулирование и распространение этой умышленной политтехнологической лжи", – говорится в заявлении партии "Народный Фронт".

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