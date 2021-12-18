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Купівля електроенергії у Лукашенка є злочином – Яценюк

18 грудня, 19:04
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Партія "Народний Фронт" вимагає почати розслідування за фактом державної зради
Купувати в Білорусі електроенергію – злочин
Купувати в Білорусі електроенергію – злочин

Імпорт електроенергії з Білорусі є злочином проти української енергетичної незалежності. Про це заявляє партія "Народний Фронт", спростовуючи чергову маніпуляцію порталу "Страна.UA", де звучить прізвище Арсенія Яценюка.

Яценюк згадується у зв‘язці з питанням імпорту електроенергії із Білорусі. Йдеться про те, що фірма, яка імпортує електроенергію звідти, пов’язана з колишнім соратником Яценюка. Цю інформацію підхопила низка інших ресурсів.

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"Заявляємо, що згадка прізвища Яценюка у зв‘язку з імпортом електроенергії з Білорусі – це брехня і умисна маніпуляція, як і десятки аналогічних фейків, які розповсюджувались проти Арсенія Яценюка.

Імпортом електроенергії з Білорусі, яку контролює Путін, займається Володимир Зеленський. Він і його уряд довели країну до енергетичної кризи. Країна без газу, вугілля і електроенергії. Країна, яка після 2014 року виборола свою свободу та енергетичну незалежність від Росії! Зеленський повертає Україну назад в лоно російського енергетичного диктату.

СБУ і НАБУ повинні розпочати кримінальне провадження за фактом державної зради, зловживання владою та корупції вищих посадових осіб при прийнятті рішення про імпорт електроенергії від путінського васала Лукашенка.

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Окремо повідомляємо, що колишній народний депутат від "Народного Фронту" Андрій Іванчук вже два з половиною роки не є членом партії "Народний Фронт", виведений з керівних органів партії, не має жодного зв’язку ані з лідером партії, ані з самою партією. Він є членом депутатської групи "Довіра", якій Володимир Зеленський довіряє голосування за потрібні йому закони.

Вимагаємо від ЗМІ припинити маніпулювання і розповсюдження цієї умисної політтехнологічної брехні", – сказано в повідомлені партії "Народний Фронт".

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7
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5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
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