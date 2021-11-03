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Покупают суды: Ермака заподозрили в схемах с известным футболистом

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
3 ноября, 17:33
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Глава ОПУ замешан в странной истории с недвижимостью
Экс-супруга Тимощука рассказала о разделе имущества с бывшем мужем
Экс-супруга Тимощука рассказала о разделе имущества с бывшем мужем / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Офиса президента Андрей Ермак помогает Анатолию Тимощуку отсудить их общую недвижимость в Донецке. Об этом в интервью рассказала бывшая жена экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая, пишет fanday.net.

По ее словам, у них с бывшим супругом есть совместная недвижимость из-за нее сейчас идут суды.

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"Тимощук делает все возможное, я убеждена, покупает или влияет на судей с Ермаком на пару, так что те вообще голову теряют и плодят беспрецедентные решения, очень далекие от закона", – рассказала Навроцкая.

Также она напомнила, когда у Ермака была адвокатская контора, он занимался этими вопросами для Тимощука.

"Однажды Ермак даже лично хотел приехать свидетелем со стороны Тимощука, быть в семейном суде (по крайней мере, так заявлял Тимощук) по теме как законы Украины трактовать лучше", – отметила она.

Предыстория

Надежда Навроцкая и Анатолий Тимощук поженились в 2009 году. У пары родилось двое детей, но в 2016 году они развелись. Вскоре украинец второй раз женился на Анастасии Климовой, в браке у них родилось двое

При этом квартиры и деньги Тимощук и его экс-жена делили через суд.

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В 2017 году на Донбассе погиб сводный брат экс-жены Тимощука. Максим Гринчишин был командиром зенитно-ракетного взвода.

Карьера Тимощука

С 1998 по 2007 год Тимощук играл за донецкий "Шахтер". Затем перешел в российский Зенит, за который выступал в период 2007-2009 годов, а потом в течение 2013-2015 годов.

Карьеру футболиста он завершил в казахском ФК "Кайрат".

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В 2017 году Анатолий Тимощук стал ассистентом главного тренера ФК Зенит.

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