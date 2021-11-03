Купують суди: Єрмака запідозрили у схемах із відомим футболістом

Голова ОПУ замішаний у дивній історії з нерухомістю

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак допомагає Анатолію Тимощуку відсудити їхню спільну нерухомість у Донецьку. Про це в інтерв'ю розповіла колишня дружина екс-футболіста збірної України Анатолія Тимощука Надія Навроцька. fanday.net .

За її словами, у них із колишнім чоловіком є спільна нерухомість через неї зараз йдуть суди.

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"Тимощук робить все можливе, я переконана, купує або впливає на суддів з Єрмаком на пару, тому ті взагалі голову втрачають і плодять безпрецедентні рішення, дуже далекі від закону", – розповіла Навроцька.

Також вона нагадала, коли Єрмак мав адвокатську контору, він займався цими питаннями для Тимощука.

"Одного разу Єрмак навіть особисто хотів приїхати свідком з боку Тимощука, бути в сімейному суді (принаймні так заявляв Тимощук) на тему як закони України трактувати краще", – зазначила вона.

Передісторія

Надія Навроцька та Анатолій Тимощук одружилися у 2009 році. У пари народилося двоє дітей, але у 2016 році вони розлучилися. Незабаром українець вдруге одружився з Анастасією Климовою, у шлюбі у них народилося двоє

При цьому квартири та гроші Тимощук та його екс-дружина ділили через суд.

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У 2017 році на Донбасі загинув зведений брат екс-дружини Тимощука . Максим Грінчишин був командиром зенітно-ракетного взводу.

Кар'єра Тимощука

З 1998 до 2007 року Тимощук грав за донецький Шахтар. Потім перейшов до російського Зеніту, за який виступав у період 2007-2009 років, а потім протягом 2013-2015 років.

Кар'єру футболіста він завершив у казахському ФК Кайрат.

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2017 року Анатолій Тимощук став асистентом головного тренера ФК Зеніт.