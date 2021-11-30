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Поклад стал новым главой контрразведки Украины

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
30 ноября, 16:41
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Накануне Зеленский с этой должности уволил Александра Руснака
Поклад будет возглавлять контрразведку СБУ
Поклад будет возглавлять контрразведку СБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Согласно указу № 606/2021 от 30 ноября, этот пост займет Александр Поклад.

Об этом сообщается на сайте президента.

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"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Другим указом президент назначил начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илью Витюка.

29 ноября Зеленский уволил начальника Департамента контрразведки СБУ генерал-майора Александра Руснака. О причинах его увольнения не известно, однако увольнение руководителя контрразведки украинской спецслужбы совпало с открытием СБУ производства по факту подготовки государственного переворота.

Кто такой Поклад

До этого назначения Александр Поклад был руководителем 5-го управления Департамента контрразведки СБУ.

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Как передает Zaxid.net, Поклад руководил спецоперацией по задержанию генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на Россию.

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