Поклад став новим главою контррозвідки України

Напередодні Зеленський з цієї посади звільнив Олександра Руснака

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Згідно з указом № 606/2021 від 30 листопада, цю посаду обійме Олександр Поклад.

Про це повідомляють на сайті президента.

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"Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", – йдеться у документі.

Іншим указом президент призначив начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.

29 листопада Зеленський звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ генерал-майора Олександра Руснака. Про причини його звільнення не відомо, проте звільнення керівника контррозвідки української спецслужби збіглося з відкриттям СБУ провадження за фактом підготовки державного перевороту.

Хто такий Поклад

До цього призначення Олександр Поклад був керівником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ.

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Як передає Zaxid.net, Поклад керував спецоперацією із затримання генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, підозрюваного у роботі на Росію.