Пока неизвестно, состоится ли заседание СНБО – Разумков

По предварительной информации, заседание должно было пройти в пятницу

Председатель Верховной Рады рассказал, будет ли заседание СНБО. Фото: коллаж "Сегодня"

Информации о том, состоится ли заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 3 сентября, пока нет. Как и нет предполагаемой повестки дня.

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Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге.

"По состоянию на сейчас, на утро, информации о пятничном заседании СНБО нет, так же как и повестки дня этого заседания. Пользуясь случаем: если оно будет в пятницу, хотелось бы увидеть перечень вопросов, потому что важно понимать, по каким вопросам ты принимаешь то или иное решение", – сказал Разумков.

Может ли быть "конфликт" на заседании

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что не видит проблемы с возможным конфликтом интересов в самом СНБО из-за закона об олигархах, о чем заявлял спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Конфликт интересов заключается в том, что олигархи могут оказывать влияние на членов Совбеза и тогда появляется вопрос – а должен ли Совбез в таком случае вести реестр олигархов.

"Если он считает, что кого-то из членов Совбеза могут коррумпировать, по его мнению, олигархи, тогда надо указывать, кто к этому склонен из 23 членов Совета безопасности и обороны, и может поддаться искушению. Как? Так, как поддавались и поддаются депутаты ВР, принимая важные законы, иногда законы, которые являются противоречивыми с точки зрения многих вещей. Влияние олигархов на ВР является очень большим. Мы можем видеть это по принимаемым законам. Это надо прекращать", – сказал секретарь СНБО.

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