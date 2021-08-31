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Поки невідомо, чи відбудеться засідання РНБО – Разумков

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
31 серпня, 11:39
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За попередньою інформацією, засідання мало пройти в п'ятницю
Голова Верховної Ради розповів, чи буде засідання РНБО. Фото: колаж "Сьогодні"
Голова Верховної Ради розповів, чи буде засідання РНБО. Фото: колаж "Сьогодні"

Інформації про те, чи відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в п'ятницю, 3 вересня, поки немає. Як і немає передбачуваного порядку денного.

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Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу.

"Станом на зараз, на ранок, інформації про п'ятничне засідання РНБО немає, так само як і порядку денного цього засідання. Користуючись нагодою: якщо воно буде в п'ятницю, хотілося б побачити перелік питань, тому що важливо розуміти, з яких питань ти приймаєш те чи інше рішення", – сказав Разумков.

Чи може бути "конфлікт" на засіданні

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що не бачить проблеми з можливим конфліктом інтересів в самому РНБО через закон про олігархів, про що заявляв спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Конфлікт інтересів полягає в тому, що олігархи можуть впливати на членів Радбезу, і тоді постає питання – а чи повинен Радбез в такому випадку вести реєстр олігархів.

"Якщо він вважає, що когось із членів Радбезу можуть корумпувати, на його думку, олігархи, тоді треба вказувати, хто до цього схильний з 23 членів Ради безпеки і оборони, і може піддатися спокусі. Як? Так, як піддавалися і піддаються депутати ВР, ухвалюючи важливі закони, іноді закони, які є суперечливими з точки зору багатьох речей. Вплив олігархів на ВР є дуже великим. Ми можемо бачити це за ухваленими законами. Це треба припиняти", – сказав секретар РНБО.

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